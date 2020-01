Simeone:"La jugada más importante fue la acción de Valverde"

El entrenador del Atlético Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró el talante de su equipo y se mostró comprensivo con Fede Valverde, que trabó a Morata cuando encaraba a Thibaut Courtois, "en una jugada que iba a desequilibrar el partido".

"La jugada más importante del partido fue la acción de Valverde. Esa jugada nos privó de una ocasión de gol que probablemente podía decidir el partido", dijo Simeone.

"Fue la jugada más importante y le dije que no se preocupara, que cualquiera haría lo mismo en su lugar. Tenía que hacerlo. Luego a ver cuantas jornadas le dan", añadió Simeone, que indicó que su equipo no puede perder esta forma de competir.

"Con el Real Madrid hemos jugado muchas finales. Ganamos tres. En los noventa minutos no hemos perdido nunca. Es el nivel de competencia que tenemos y que no debemos perder", manifestó el argentino.