Txis Vidorreta: "Fue una segunda parte espectacular"

El entrenador de Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, reconoció la importancia del triunfo en la cancha del tercer clasificado: "Hicimos un partido extraordinario. El Zaragoza tuvo muy buenas sensaciones en la primera parte, pero le dimos la vuelta al encuentro tras el descanso. Conseguimos anotar 39 puntos en el último cuarto y 66 en los 20 minutos finales, que se dice pronto. Fue una segunda mitad espectacular después de cinco buenos minutos en el primer cuarto que si bien no fueron suficientes, sí nos marcaron el camino de lo que debíamos hacer, sobre todo primero desde una buena defensa en el tercer cuarto para coger confianza en ataque". También valoró el bilbaíno la entrega de los suyos en defensa y su clarividencia para salir de la defensa maña asfixiante de los últimos minutos. "Nos suele costar esa presión porque debemos dosificar esfuerzos por la veteranía de nuestros jugadores, pero en momentos clave sabemos subir líneas. Hoy pudimos robar numerosos balones y colapsar al rival para que no viera por dónde reaccionar".

En la recta final Zaragoza logró ponerse a solo ocho puntos, pero un Huertas estelar sentenció el choque. "La dirección de Marce, con siete asistencias en el último cuarto, 17 en total, no dejó dudas y nos permitió llegar a los 111 puntos. Ha sido decisivo", aseguró Vidorreta, que destacó la capacidad de sus pupilos para "volver al partido" hasta en dos ocasiones pese al gran primer tiempo de su rival. "lo único que puedo hacer es dar gracias por el trabajo que estamos haciendo y tener claro que este es el camino que debemos seguir", añadió. Mientras, el propio Huertas, en los micrófonos de Movistar, reconocía "la mala primera mitad del equipo", antes de una segunda en "la se ajustó en defensa, pudiendo correr y compartiendo el balón en una segunda parte para enmarcarla tras un esfuerzo tremendo". "Me siento bien, con gasolina para dar mucho más; estoy conento de tener este entrenador que me da el rol de liderazgo y de jugar como me gusta", añadió el base brasileño.

Porfirio Fisac, disgustado



Mientras, el preparador del Zaragoza, Porfirio Fisac, se mostró disgustado: "En la primera parte estuvimos muy acertados. Tras el descanso, en cambio, el rival controló mejor los tiempos y perdimos la chispa para anular sus acciones ofensivas. Tuvimos actividad individual, pero no colectiva".

27 puntos de Yusta



Aunque Huertas se llevó toda la atención por sus números, Santi Yusta también estableció un nuevo registro personal de anotación en ACB gracias a sus 27 puntos, superando los 22 que le hizo este curso al Granca, mientras que sus 28 créditos igualan la cifra con la que acabó este curso frente al Manresa. También Gielo repite su mejor marca de nunca en valoración gracias a sus 22 créditos.