El Tamaraceite aspira a dar otra sorpresa y Las Palmas visita el Nuevo Vivero

La UD Tamaraceite, equipo de Tercera División, aspira a lograr hoy (20:00) una segunda hazaña en la Copa del Rey, ante al Granada, en la eliminatoria a partido único que se disputará en el Juan Guedes.

El equipo grancanario protagonizó una de las sorpresas de la anterior ronda al superar al Almería, tras imponerse por 3-2 gracias a un final épico.

El Tamaraceite no podrá contar con Asdrúbal por la tarjeta roja que recibió en la anterior eliminatoria y está pendiente del estado físico de López Silva, uno de sus mejores referentes en ataque.

El Granada viajó con Silva, Aarón Escandell, Foulquier, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, José Antonio Martínez, Álex Martínez, Köybasi, Gonalons, Eteki, Azeez, Vadillo, Darwin Machís, Soldado, Puertas, Carlos Fernández y Antonio Aranda. No entraron en la convocatoria los lesionados Quini, Carlos Neva, Fede Vico, Neyder Lozano, Yangel Herrera y Ángel Montoro.

Se espera un lleno total en el Juan Guedes, con la instalación de unas gradas supletorias que elevarán el aforo del modesto campo capitalino a unos 1.200 aficionados.

Por su parte, el entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, manifestó ayer que no desprecia la Copa, antes de medirse hoy al Badajoz en el estadio Nuevo Vivero (17:00), y que cuanto más avance su equipo, "mucho mejor". El técnico entiende que debe utilizar a toda su plantilla y recordó que el tiempo acaba demostrando "que necesitas a todos los jugadores", además de mantener "enchufado" al equipo en otra competición, y porque siempre prefiere mirar "lo inmediato", pese a que el martes le espera el Zaragoza en Liga en el estadio de Gran Canaria.