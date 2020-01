Presión ante las nervionenses

La UDG Tenerife Egatesa no quiere agotar su margen de error ante el Sevilla. Hoy (17:15 horas) La Palmera será testigo del enfrentamiento que abrió el campeonato y donde las guerreras no ofrecieron la batalla que se les presuponía. Desde aquel caótico choque que acabó 4-0, los cambios se han sucedido; no obstante, el continuo tecleo no ha dado con el botón que permita a las sureñas encontrarse consigo mismas. Las locales intentarán aprovecharse del factor campo y de un rival que tampoco está en su mejor momento.

El técnico Ayoze Díaz intentará en su segundo partido como responsable de la nave blanquiazul, lograr el triunfo del que le privó el Sporting Huelva hace una semana. Para hacerse con el botín de los tres puntos que le permitan irse hasta los 16 dígitos y, paralelamente, alejarse de la zona de descenso, el Egatesa tendrá que ser un equipo equilibrado y certero en la presión alta que promulga el entrenador de Aguere.

En los menesteres defensivos, Jujuba Cardozo es duda por molestias persistentes en su tobillo; lo que le volverá a abrir la puerta de la titularidad a Natalia Ramos. Por delante de la gemela podrían cohabitar en el pivote Eva Llamas y Clare Pleuler, que ya gozó de minutos en la anterior jornada. Con el tándem y un más que probable 4-2-3-1, el Granadilla quiere hacer borrón y cuenta nueva en un curso en el que se les han ido por el sumidero más de 20 puntos en errores defensivos.

El Sevilla tampoco ha empezado de la forma que deseara el año. Ante el Tacón comenzó bien en la primera parte pero, como viene siendo habitual, se diluyó en la segunda. Los penaltis en contra le están lastrando; de hecho, ha cometido cuatro penas máximas en los últimos seis partidos de Primera Iberdrola.

Tal y como le viene sucediendo al Granadilla Egatesa, el Sevilla no hace gala de la filosofía que ha intentado implementar Cristian Toro y concede mucho en parcela defensiva; los rivales, con poco, le crean peligro. Si bien es cierto que las isleñas no se desmoronan tan fácilmente tras encajar, las hispalenses hacen aguas mentalmente. Ante esto, se espera un choque en el que Ayoze Díaz vaya a buscarle las cosquillas a la retaguardia andaluza desde el pitido inicial.

Presumiblemente, el técnico lagunero cimentará su apuesta en el plano físico, donde las blanquiazules son superiores con jugadoras como Patri Gavira, Estella, Eva Llamas, Joyce o Martín-Prieto. El guardarse, cual as en la manga, a Silvia Doblado y Allegra Poljak para la segunda mitad, podría dinamitar a un rival que ha dejado entrever sus carencias en este sentido; sobre todo en las segundas partes.

Las bajas de la lesionada Pancha Lara y Cometti –por decisión técnica- debe servir como filón para un carril en el que Estella, que podría regresar tras ausentarse del duelo ante el Sporting Huelva, debe aprovechar los espacios que le deje a la espalda María José Pérez. Otra de las ausencias importantes en filas sevillanas es la de la centrocampista polaca Emilia Zdunek. Empero el nombre que más ha sonado desde que Toro dio a conocer su lista de convocadas es el de Lucía Ramírez, aguerrida defensora que vuelve tras un año de baja por lesión de ligamento cruzado.

Si el Sevilla parece un rival escuálido cuando le toca defender su portería, en la que podría salir de inicio la tinerfeña Noelia Ramos, hay que temerle en metros finales. La rusa Nadezjda Karpova, con su movilidad y velocidad a los espacios, es una de esas arietes que hay que temer.