El futuro de Valverde, en el aire

El futuro de Ernesto Valverde más allá del próximo 30 de junio difícilmente se vislumbra. Los continuados tropiezos del equipo en Europa (Roma en su primera temporada, Liverpool en la pasada) y la última derrota en la Supercopa le señalan como responsable, aunque su puesto no parece peligrar de forma inmediata.

El presidente Josep Maria Bartomeu confió en todo momento en el técnico. Lo hizo tras la eliminación ante la Roma e hizo ver el año pasado a sus compañeros de junta que destituir al técnico tras la debacle de Anfield no era la solución. Ahora, con todas las competiciones en curso, el Barça mantendrá al técnico, pero es una incógnita lo que sucederá a partir del 30 de junio.

Han pasado diecisiete años (Louis Van Gaal) desde que la cúpula directiva decidiera sustituir a un técnico a mitad de temporada y no parece que la solución inmediata sea esa, en realidad el mensaje que ofrecen desde la cúpula directiva va en ese sentido, sobre todo porque es muy complicado encontrar un sustituto que contente a la grada, al equipo directivo y también a los jugadores.

Esta tercera pata es el principal apoyo para el técnico, que se siente defendido por sus futbolistas como quedó demostrado tras las declaraciones que los pesos pesados del vestuario vertieron tras la derrota ante el Atlético. La culpa, siempre, es de los futbolistas, Valverde no tiene nada que ver.

De puertas hacia afuera de la junta directiva, no se pone en entredicho la continuidad de Ernesto Valverde, otra cosa son las conversaciones sin micrófono, que apuntan que a finales de temporada puede producirse el relevo, pero ¿quién puede ser el sustituto?

Desde el club se ha precisado una información radiofónica en la que se adelantaba que el director general, Óscar Grau, y el director deportivo, Eric Abidal, se habían reunido en Catar con Xavi Hernández. Según el Barça, el encuentro ya estaba previsto desde hace unos días y se produjo aprovechando que Grau y Abidal iban a reunirse con Dembélé para conocer de primera mano la evolución de su rehabilitación por la lesión que padece. También está prevista una reunión ordinaria de la junta directiva para el lunes.