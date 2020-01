Daniel Lasure se pone a tiro

Dani Lasure, lateral izquierdo del Real Zaragoza, podría convertirse en jugador del CD Tenerife en las próximas horas si no se tuercen las conversaciones. Si hace unos días parecía a punto de cerrarse su cesión al Albacete Balompié, ahora es la escuadra insular la que se coloca en la pole position para alcanzar un acuerdo con su club de procedencia. Fue la cláusula de partidos jugados, con la que los aragoneses pretendían asegurar que el futbolista compitiera, la que estropeó la negociación con el equipo manchego. Varios medios aragoneses apuntan que Víctor Moreno sí estaría dispuesto a aceptar esa penalización en caso de que el defensor no llegara a un número mínimo de encuentros.

Esta circunstancia ya se dio en el mercado de invierno del pasado curso con Uros Racic, llegado a préstamo desde el Valencia, que tenía ese fijo para garantizar minutos en la Isla. El director deportivo blanquiazul transigió con la idea de incluir una penalización en el contrato del mediocentro balcánico, algo que acabó convirtiéndose en una pesadilla cuando su rendimiento se hundió en los meses finales. Sin embargo, Moreno había dicho a su llegada que incluso la cantidad asignada era "aceptable" en caso de que el serbio perdiera la titularidad.

Con Lasure sucederá algo parecido, teniendo en cuenta que el flanco zurdo de la defensa tinerfeña no tiene dueño. Ni Robert Mazan ni Isma López han conseguido adueñarse del puesto. Más bien, ha sucedido todo lo contrario y Rubén Baraja ha preferido apostar por el central Álex Muñoz en esa posición. Con la intención de sacar a los dos laterales actuales de la plantilla, Moreno sabe que debe reforzar el puesto al menos con un futbolista. El zaragocista encaja a la perfección.

Sin minutos en su equipo por la irrupción de Carlos Nieto, en el que confía más Víctor Fernández, a Lasure no le queda otra que buscar protagonismo en otro conjunto de Segunda. Después de disputar 45 partidos en las dos campañas anteriores, en la actual su cuenta se ha parado en nueve. De ellos, solo tres como titular.

Durante el verano, equipos como Eibar o Leganés se interesaron en él. El coste del traspaso frenó su salida. El lateral, de 25 años, lo pagó en los primeros compases de la temporada. El buen arranque del Zaragoza le ha impedido recuperar el puesto. Fernández ha dado luz verde a su salida y a Lasure, que se está recuperando de una lesión muscular, le atrae la idea de recalar en el Tenerife. Su deseo, que se cierre cuanto antes.