El Clarinos, a enderezar el rumbo

El Ciudad de La Laguna Tenerife ha puesto todas las energías durante esta semana de trabajo en afrontar con las mayores garantías el encuentro ante el Lointek Gernika Bizkaia, que tendrá lugar esta tarde –19:00 horas– en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife.

Tras dos jornadas encontrándose con la derrota –Campus Promete y Perfumerías Avenida–, el equipo morado está preparado para alcanzar la novena victoria de la campaña y dejar atrás dos partidos en los que el desgaste físico ha hecho mucho daño.

La buena noticia del choque es que el técnico Claudio García podrá contar con las jugadoras Lyndra Littles y Vionise Pierre-Louis, que ya se han recuperado de sus molestias. Además, dispondrá de las recién llegadas, Bintou Diémé y Astou Traoré, que podrían debutar con la elástica morada en el día de hoy, lo que permitirá mejorar la rotación del equipo y rebajar el peso de minutos que traen algunas de las jugadoras más protagonistas en los últimos encuentros.

No obstante, la mala noticia es que la escolta D'Andra Moss es, por el momento, duda para el choque por su malestar en la rodilla izquierda. Del mismo modo, la capitana Eli Vivas también sufre dolores de espalda y también es incógnita para el compromiso.

A pesar de esto, el conjunto morado ha mejorado mucho esta semana y está preparado para recibir al conjunto vasco, al que ya venció a domicilio en la primera vuelta de la competición (78-80), tras remontar 18 puntos en menos de 10 minutos y forzar una prórroga que dominó Tanaya Atkinson.

Sin embargo, el equipo lagunero sabe que en esta ocasión no puede permitir que el Gernika coja grandes rentas en el marcador, pues llega en muy buena forma tras conseguir una cómoda victoria en la Eurocopa ante el Tsmoki Minsk (83-56), que le ha dado el pase a los dieciseisavos de final del torneo.

Del mismo modo, el equipo dirigido por Mario López se presenta en el Quico Cabrera después de una racha de tres victorias consecutivas en la Liga Femenina.

Las jugadoras Julie Wojta, Nikolina Milic y Blake Dietrick son sus grandes amenazas. Las dos primeras destacan por su capacidad anotadora y reboteadora, mientras que la última lo hace por su dirección de juego y su intensidad.

El partido, además, tendrá carácter solidario pues el equipo tinerfeño ha organizado una recogida de alimentos previa, que permitirá al aficionado entrar gratis al choque con la entrega de dos kilos de comida no perecedera.