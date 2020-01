La aspiración es ser cabeza de león

El camino para ser cabeza de serie en la ya inminente Copa del Rey es sencillo de entender, mas complejo de concretar. Si el Iberostar Tenerife logra asaltar, esta tarde –19:30 horas–, el Pabellón Príncipe Felipe, reafirmará su privilegio de cara a la competición del nocaut.

En caso de que el titular Casademont Zaragoza –ya tiene asegurada la tercera plaza, puede ser segundo y, muy remotamente, primero– doblegue a los aurinegros, estos tendrán que aguardar por lo que suceda en los duelos de Andorra, Unicaja y Bilbao –todos ellos, con un triunfo menos que los laguneros–, teniendo en cuenta la importancia del basketaverage.

El conjunto canarista arriba al choque que cierra la primera vuelta de la Liga Endesa después de haberse quitado la presión de sellar su pase copero ante el Fuenlabrada y con la moral intacta tras una nueva victoria continental frente al Peristeri.

Empero, también lo hace con incógnitas en su roster. Txus Vidorreta recupera a Santi Yusta, ausente en territorio heleno, aunque está por ver si sus condiciones se acercan a su 100%. Más preocupación genera el estado de Sasu Salin. Su proceso vírico no le ha impedido jugar los dos últimos compromisos, pero el escolta ha sufrido una recaída y es duda.

Igualmente, el anfitrión, y absoluta revelación de la competición doméstica, cuenta con problemas físicos. A la consabida baja de Renaldas Seibutis, se sumó ayer la del excanarista Rodrigo San Miguel. El base maño no se ha recuperado del golpe sufrido en la zona inguinal, en el duelo de Champions League. El técnico Porfi Fisac también mantiene el interrogante del pívot Javier Justiz.

A pesar de su buena marcha, sobre todo como local –en la presente ACB, solo ha cedido contra el Joventut, mientras que ha derrotado a los colíderes Real Madrid y Barça–, el Casademont ofreció su peor cara hace siete días: en Andorra claudicó por casi 30 puntos. "Llevamos un tiempo despistados; hemos perdido esa mala leche que tenemos que tener. Necesito más solidez de todo el mundo, sufriendo por cada balón. Lo de la Copa y ser cabezas de serie hay que olvidarlo ya. Me siento incómodo con tanto elogio. No nos veo preparados para ganar este partido, señaló, crítico, Fisac.

Ser "fieles" a sí mismos, clave

Vidorreta, preparador del Canarias, indicó que su escuadra "tiene que ser fiel a sí misma". El Zaragoza "es un equipo que anota mucho tras rebote ofensivo, tanto directamente como en línea de tres. Tiene jugadores que juegan muy bien a campo abierto", señaló.

Txus analizó una "plantilla muy completa. Se reforzaron bien ante la ausencia de Seibutis con la presencia de Ennis, un gran anotador. DJ Seeley está siendo un referente ofensivo importante. Cuentan con mucha capacidad para la sorpresa con Carlos Alocén. Luego, tienen muy buenos tiradores en la posición de tres: Brussino y Benzing. Y muy buenos pívots, de primer nivel, como son Justiz, Vázquez y Hlinason. Y dos buenos cuatros, uno especialmente potente cerca de canasta, como Radovic; el otro, Barreiro, un jugador que ha evolucionado muy bien".