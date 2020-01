El Tenerife busca premio en la Copa

Después de ganar al Albacete y empezar con buen pie el 2020, la Copa del Rey se cruza en el camino del CD Tenerife. Como contra el Mensajero, es uno de esos partidos que se convierten en una obligación si lo ganas y en una afrenta si lo pierdes. El rival es un Segunda B, aunque el Rayo Majadahonda sea uno de los conjuntos punteros de la categoría y habite en posiciones de playoff del Grupo I cerrada la primera vuelta del Campeonato. Ni eso saciará la sed de los críticos en caso de derrota.

Por eso, Rubén Baraja mezclará esta tarde en el Cerro del Espino titulares y suplentes del último encuentro en su once. Lo hará mirando de reojo a la visita a Huesca del próximo miércoles. Protegerá a Álex Muñoz, Alberto y Aitor Sanz, que ni siquiera se han desplazado a tierras madrileñas. Otros titulares empezarán en el banquillo. Suso y Dani Gómez apuntan al descanso inicial. No así Carlos Ruiz, que se pierde el encuentro de El Alcoraz por acumulación de amonestaciones y busca pareja en el centro de la zaga ante los majariegos. La elección podría dar una pista para el compromiso liguero.

Sin Ortolá entre los citados, Dani Hernández debería repetir en el once. Shaq Moore parece fijo, pero queda por resolver qué flanco va a defender. Si descansa Luis Pérez, será la derecha. Pero cabe la opción de que el andaluz siga y el estadounidense pase a la izquierda, donde solo es alternativa Isma López. Su condición de descartado en este mercado de invierno podría invitar a no alinearlo tampoco en Copa, aunque el técnico blanquiazul apeló a la profesionalidad de estos futbolistas si les tocaba actuar ante el Rayo o en cualquier otro partido.

Javi Alonso e Iker Undabarrena se disputan una plaza para acompañar a Luis Milla en el doble pivote. El madrileño, que vuelve a una de sus casas, es consciente de la reacción generada después de sus declaraciones a EL DÍA, pero su profesionalidad es una garantía de que estará al nivel adecuado. A partir de ahí, la alineación abre puertas para José Naranjo y Filip Malbasic. Este último entraría por Suso, mientras que el onubense reemplazará a uno de los delanteros. También tendrá minutos Nahuel Leiva, aunque no está para noventa minutos porque acaba de reintegrarse al trabajo con el grueso del equipo.

También hará cambios el Rayo Majadahonda, que visita el miércoles al Sporting de Gijón B. No obstante, Julián Calero sabe que sorprender al Tenerife acercaría al Cerro del Espino a uno de los grandes del fútbol español. De hecho, el único condicionante seguro del próximo sorteo es que los cuatro de la Supercopa se cruzarían con rivales de Segunda B o Tercera si alguno de ellos sobreviviera.

El delantero Rubén Mesa, autor de once dianas en la primera vuelta, parece fijo para el choque. En sus filas, futbolistas con experiencia en el fútbol profesional como Iago Díaz, Charlie Dean o el tinerfeño Jesús Valentín. De la pasada campaña se mantienen dos: el portero Basilio, que previsiblemente hoy descansará, y el capitán Carlitos.