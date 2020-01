Baraja: "Vamos a ponerle cariño a la Copa"

Dentro de su tono habitual, pausado y tranquilo, el entrenador del CD Tenerife va implantando su filosofía y rebajando el tono al que su antecesor en el cargo tenía acostumbrado al entorno blanquiazul. Sin grandes titulares, pero con las ideas claras. Así se expresa en los poco más de diez minutos que permanece respondiendo a los medios de comunicación. No quiere ni ruido ni distracciones. Solo fútbol.

Pero ayer al menos se mojó a la hora de referirse a la trascendencia que le da a la competición que afrontan ahora los suyos. Rubén Baraja prometió que le pondrá empeño a la eliminatoria ante el Rayo Majadahonda (Cerro del Espino, mañana 16:00 horas) con la intención de seguir avanzando en la competición del KO. "La Liga es lo importante, es vital para nuestros intereses, pero a la Copa le vamos a poner cariño", dijo dejando claro que respeta "lo que representa para el club esta competición" y mencionando "la obligación" de defender su nombre en cada encuentro. El objetivo, por tanto, será el de "llevarse el gato al agua en el terreno de juego" ante un rival de Segunda División B, "pero potente".

No se fía por tanto del cuadro majariego, que se encuentra alojado en puestos de playoff de ascenso en el Grupo I de la categoría de bronce. En el todo o nada en el que se ha convertido la Copa del Rey con el cambio de formato, el entrenador del conjunto insular es consciente de que "si se pasa, habrá un partido más". Eso complicaría el calendario, algo que tiene en cuenta viendo que se enfrentarán a "rivales complicados" en Liga. "Iremos viendo la evolución. Tendrán espacio los menos habituales y esperemos que tengan una reacción positiva", anunció refiriéndose a la acumulación de partidos que puede darse en enero de tener éxito en Madrid.

Quizás por eso, ha comenzado a dosificar a sus futbolistas. Titulares habituales como Alberto Jiménez, Álex Muñoz o Aitor Sanz no viajarán siquiera a tierras madrileñas. "Llevan muchos partidos exigentes acumulados. Otro día descansaron otros, pero ahora les toca a ellos", expuso contraponiendo el regreso del hispanoargentino Nahuel Leiva como gran novedad. "Vuelve después de un mes que llevaba con la lesión. Hemos tratado de cuidarlo para que entre con continuidad y no se resienta", contó deseando "una buena aportación por su parte" ya ante el Rayo Majadahonda. La exigencia quedará condicionada por el tiempo de ausencia: "Sin los minutos de competición, iremos paso a paso, pero podría jugar". Sería el primer paso "para vaciar la enfermería y ganar en competitividad". Son las principales novedades de una convocatoria en la que sigue sin entrar el guardameta Adrián Ortolá. Lo normal es que repita Dani Hernández en la portería y Otaño le cubra la espalda desde el banquillo tinerfeño.

Pese a los cambios, Baraja insiste en que la Copa del Rey es "una buena posibilidad" para que compitan los menos habituales y también para que el equipo crezca, mostrándose "sólido" y tratando de crecer. "Buscas sumar buenas actuaciones y tener continuidad, así como minutos para aquellos menos habituales que puedan mostrarse. Aun así, con tanto lesionado, tenemos que repetir bastante". Futbolistas como Milla, Carlos Ruiz (está sancionado para la visita a Huesca) o algunos de los atacantes tendrán que partir de inicio en el Cerro del Espino porque no hay margen para duplicar onces.

Incluso puede que alguno de los invitados a salir en este mercado de invierno sea de la partida ante los majariegos. "Lo importante es que cada uno sepa su situación. No engañamos a nadie. Queremos ser sinceros y sé que el jugador lo valora porque he sido futbolista. Si les toca, competirán al máximo porque son profesionales. Hay casos especiales donde ciertas salidas están más avanzadas que otras, pero veremos cómo evoluciona el mercado y qué decisiones vamos tomando", manifestó Baraja al respecto.

El equipo blanquiazul se desplaza en la mañana de hoy a Madrid, donde espera completar esta tarde la semana de trabajo. "Hemos podido entrenar estos tres días y hemos seguido insistiendo en las cosas a mejorar como equipo para ponerlo en práctica también en la Copa", explica un Baraja consciente de que queda todavía mucho camino por recorrer para ver al Tenerife que le gustaría. "Creo que hay que disfrutar de las victorias, pero es un hecho puntual. Para cambiar la situación, no solo vale con un día o dos, sino muchos con la misma intensidad como frente al Albacete", argumenta el preparador vallisoletano aludiendo en este sentido a "un proceso donde cada partido te pone a prueba". Por eso, pide a su plantilla "muchos días así (como el del triunfo del pasado sábado) para encauzar la situación" y retomar puestos más tranquilos en la clasificación.

De nada valdría la buena actuación que vieron sus aficionados en el Heliodoro si el Tenerife regresa a la versión de los meses de noviembre y diciembre ante el Rayo. "El siguiente partido debe darnos una buena respuesta por parte de la plantilla. Que no sea flor de un día, sino cuestión de regularidad para encontrar esa mejora", insistió.

La visita a El Alcoraz del próximo miércoles aparece como telón de fondo para los insulares, algo que no trastoca los planes de su técnico. "Nos hemos preparado pensando en la Copa, no en el partido de Liga del miércoles. Jugar contra el Rayo Majadahonda también es una buena opción para mostrarse y avanzar. Lo veo así. Cuando pase este, pensaremos en el siguiente", garantiza Baraja, que no le ve sentido a lo contrario teniendo "tanto que mejorar como grupo y colectivo para mantenernos en el nivel competitivo deseado".