Raquel Delgado: "Nos arriesgamos porque confiamos en la permanencia"

No es casualidad que el próximo día 18 el Ayuntamiento de Santa Cruz la vaya a distinguir con el premio a la mejor gestión deportiva. Raquel Delgado sigue capitaneando la nodriza del fútbol femenino en Canarias: el Tacuense. Ni la 'fuga' de canteranas ni la caótica marcha del primer equipo la harán decaer en el sueño de seguir siendo referencia.

Con el primer equipo colista de Reto Iberdrola, mucho tendrán que cambiar las cosas en la segunda vuelta.

Así es. Hemos buscado darle un cambio al equipo con nuevo entrenador –Abraham García–, nueva fisioterapeuta –María Luna– y nuevas jugadoras. Confiamos en poder sacar esta situación adelante.

¿Qué le ha faltado al equipo en los primeros quince partidos?

Entre otras cosas, suerte. En muchos encuentros nos hemos topado con que el balón no ha querido entrar en la portería contraria. En muchas ocasiones, nos ha pesado el no matar el partido y acabar encajando en las segundas mitades.

¿Causa temor el descenso?

Lo que se teme de este es que pueda afectar a la cantera, que para nosotros es lo más importante. Ahora estamos creciendo y, con todos los años que llevamos luchando, merecemos aguantar para seguir en línea ascendente.

¿Se han visto sorprendidas por el nivel de la recién creada Reto Iberdrola?

Sí. Es superior al que pensábamos que tendría. Hay muchas jugadoras de Primera e internacionales.

El hecho de que hayan acudido al mercado es un indicador inequívoco de que confían en mantener la categoría.

Efectivamente. Somos un club humilde, de barrio, no somos empresarios ni tenemos empresas detrás. Estamos haciendo todo lo posible, y bastante que nos estamos reforzando para seguir un año más en Reto Iberdrola. Es una apuesta arriesgada, pero la hacemos porque confiamos en la permanencia. Tenemos que sacar más de quince puntos para lograr el objetivo.

Entre esas incorporaciones, la del andaluz Abraham García. ¿Por qué deciden apostar por este técnico?

Hemos querido dar un golpe de efecto con un entrenador peninsular –hasta ahora, la canariedad también imperaba en el banquillo–, alguien del fútbol femenino –selecciones sevillanas e inferiores del Sevilla FC– y que no conociera a las jugadoras.

Debutará este domingo (12:00) ante la UDG Tenerife B, la bestia negra del Tacuense.

Así es. El de esta jornada se antoja como un punto de inflexión; el Pablos Abril va a estar completamente lleno. Que el técnico y las jugadoras empezaran con victoria esta segunda vuelta sería un punto de partida muy positivo, y máxime cuando nos enfrentamos al filial del Granadilla. Los tres puntos nos darían la confianza que nos hace falta para escalar puestos.

El filial granadillero, después de un infausto arranque liguero, ha salido del atolladero. ¿Es un espejo al que mirarse?

Podría serlo. Ver a rivales como la UDG Tenerife B, que han conseguido salir de la zona de descenso, ayuda. Tal y como les ha podido suceder a ellas, las jugadoras del Tacuense están más concienciadas que nunca. Creemos que podemos salir de esta situación.

Hablemos de la cantera. ¿En qué medida les ha influido la creación del Tenerife femenino?

Nos afecta y afectará. Si no hay niñas suficientes, tendrán que tirar de algún lado; ya nos pasó con el alevín, y eso que ellos solo tienen infantil. Tuvieron la oportunidad de formalizar un acuerdo con nosotros sin necesidad de romper a nadie, ni de que se creara una lucha entre dos clubes por jugadoras. Al final no se dio porque el Tacuense, sí va, va todo el conjunto de la mano. Después de 20 años de trabajo no podemos quebrantarnos para facilitar el crecimiento de otros equipos.