Leo Messi vuelve a cruzarse hoy en el camino del Atlético de Madrid

Leo Messi vuelve a cruzarse en las aspiraciones del Atlético Madrid, en la segunda semifinal, con el recuerdo aún fresco del duelo en el Wanda Metropolitano que desequilibró el astro argentino.

Messi le ha marcado ya treinta goles al conjunto rojiblanco. Simeone no da con la tecla ante el Barcelona. Veintiséis veces se ha medido Simeone como entrenador rojiblanco con el Barcelona y solo cuenta con dos triunfos. Ambos en casa y en los cuartos de final de la Liga de Campeones (1-0 en 2013-14 y 2-0 en 2015-16); nueve empates y quince derrotas, 37 goles del equipo azulgrana y 21 rojiblancos. El Barcelona no cae contra el Atlético Madrid desde el 13 de abril del 2016, en Europa.

Yeda proporciona una nueva ocasión al conjunto rojiblanco. Una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), una Supercopa de España (2014), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18) y dos Supercopas continentales (2012 y 2018) marcan la época con más éxitos de la historia del club rojiblanco, pero también disparan la exigencia sobre un equipo que eleva su capacidad y su presupuesto sin pausa. Es el Atlético un conjunto en alza en los últimos partidos. Acumula tres triunfos seguidos en Liga y ya es tercero. Por contra, carece de brillo el Barça, que mantiene sus opciones en todas las competiciones a pesar de haber dejado de lado el absolutismo de antaño.

En la Liga solo ha ganado uno de sus cuatro últimos partidos, ante el Alavés. Empató contra la Real Sociedad, el Real Madrid y el pasado sábado frente el Espanyol.

Con el Barcelona no acudieron a Arabia Saudí ni Dembelé, ni Melo ni Ter Stegen. El alemán frenó al cuadro de Simeone en Liga de hace un mes. El Atlético viajó con la duda de Koke o Héctor Herrera.