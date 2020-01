Richotti denuncia el trato que sufrió su perro Byron en un vuelo con Air Europa

El excanarista y hoy jugador en las filas del Fuenlabrada, Nicolás Richotti, viajó a la Isla el pasado fin de semana con su actual equipo para medirse el domingo en partido de liga, y en el Santiago Martín, al Iberostar Tenerife. Luego partió con destino a Madrid en un avión de la compañía Air Europa junto a su perro Byron en un transportín. Los empleados de la aerolínea le indicaron "en todo momento" y "en repetidas ocasiones", -cada vez que preguntaba el jugador- que "se despreocupara" porque su fiel compañero de cuatro patas "saldría por una cinta especial" y que ellos -el personal de la compañía- tenían siempre mucho cuidado con el transporte de animales.



Sin embargo, tras llegar al aeropu​erto de destino, el transportín no salió por una cinta de equipaje especial, sino por la del equipaje normal de todo el pasaje. Así, lo que denuncia el propio jugador de baloncesto Nicolás Richotti en su cuenta oficial de Twitter, en un comentario que acompaña de una fotografía en la que se observan, además, los daños causados al transportín en el que viajaba Byron.







Mi perro viajó con @aireuropa hace 2 días, además d salir por la cinta de equipaje normal muerto de miedo (cuando me repitieron q saldría por cinta especial cada vez q pregunté), ¿de q forma trataron a Byron para reventar su transportín así en su primer viaje? ¿Y ahora q? pic.twitter.com/VXH6W2Lr2f — Nicolás Richotti (@nico_rchtt) January 8, 2020



Richotti se pregunta: "¿De qué forma trataron a Byron para reventar su transportín en su primer viaje? Y a modo retórico añade "¿Y ahora qué?".Él mismo se responde en su queja a través de esta red social: "A día de hoy, llamo (a Air Europa) y me insisten en que bajo ningún concepto salen como equipaje normal y que tienen mucho cuidado con ello".Richotti insiste con la imagen para hacer ver públicamente su denuncia: "Ya pueden ver cuánto cuidado" han tenido en esta compañía, señala el baloncestista.El exaurinegro acaba su queja pública con un consejo a sus seguidores: "No viajen con sus mascotas en @aireuropa", para añadir su agradecimiento "a los pasajeros que me ayudaron ante semejante panorama".