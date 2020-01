Empieza la aventura árabe

El Real Madrid y el Valencia disputarán hoy (19.00 horas) la primera semifinal de la novedosa Supercopa de España que se celebra en Arabia Saudí, a la que el equipo blanco comparece con numerosas bajas en ataque frente a un rival que esta temporada ya ha demostrado su potencial y que busca su segunda final consecutiva tras ganar la última de Copa.

El Real Madrid, que ha ganado la Supercopa once veces, llega a Oriente Medio preocupado por los problemas físicos que han mermado sensiblemente su ataque. Así, Benzema, su hombre más determinante esta temporada, y Bale se han unido a última hora a la lista de bajas que ya engrosaban Eden Hazard y Marco Asensio.

De esta forma, la opción más coherente para Zidane en la punta de ataque es el serbio Luka Jovic, aunque habrá que ver si el francés apuesta por un jugador que tan solo ha marcado un gol esta temporada tras asombrar por su producción ofensiva con la camiseta del Eitracht alemán.

Vinicius y Rodrygo también parten con opciones de salir de inicio, pero está por ver si el técnico francés apuesta por un 4-3-3, donde tendrían más cabida los dos brasileños, o por jugadores más de corte centrocampista para acomodarse a un 4-4-2.

En este sentido, Isco y Modric, cuya experiencia en partidos importantes es un aval, aumentarían sus opciones para acompañar a Casemiro, Kroos y un Fede Valverde que sueña con levantar el primer título de su carrera que refrende su enorme progresión y que parece fijo. Vuelve Sergio Ramos, que se perdió por sanción el último encuentro ante el Getafe, y Marcelo, que no juega desde finales de noviembre, podría dejar su sitio en el once a Mendy.

El Valencia, sin Rodrigo

Por su parte, el Valencia, que ha ganado dos veces este trofeo, también llega con un puñado de bajas importantes y, al igual que le ocurre a su rival, una de ellas es la de su delantero más decisivo, Rodrigo Moreno, que se lo perderá por un inoportuno esguince de rodilla. Tampoco se vestirán de corto Guedes, Kang-In Lee, Manu Vallejo y Piccini. Sí contará con sus dos porteros sanos, con más opciones para Cillessen, con el liderazgo del exmadridista Parejo o el desparpajo de Ferrán Torres, que a sus 19 años ha explotado.