Diémé y Traoré aterrizan con propósito de enmienda

Como si el posible fichaje de una empujara a venir a la otra, y viceversa, Bintou Diémé y Astou Traoré llegan al Ciudad de La Laguna Tenerife como una sola. Ambas comparten la nacionalidad senegalesa, son habituales a lo largo de los últimos años en la selección de su país, también posee "un gran feeling" mutuo dentro del cancha y, además, añaden otros dos factores que pueden resultar claves: su "deseo de ayudar al equipo a lograr los objetivos" marcados por encima de las estadísticas individuales, e igualmente el ansia de mejorar las prestaciones de sus respectivas últimas presencias en la máxima competición española. Una combinación de argumentos a favor que podría darle un importante salto de calidad al cuadro de Claudio García en su propósito de afrontar con garantías la Copa de la Reina y jugar playoff en la Liga Femenina Endesa.

Diémé ya vivió un paso por España hace diez años, pero "solo un par de meses" en los que no pudo demostrar "todo" su baloncesto. Ahora, "con más experiencia" y con mayor filosofía de "ayuda al grupo", la base vuelve a la Liga Femenina. "Que Astou también viniera fue una ayuda, claro", comenta la directora de juego, "casada y con un niño de cuatro años", por lo que "tomar esta decisión ha sido duro porque ellos viven en París". "Pero aquí con Astou todo será más sencillo, porque ella conoce todo de este país", añadió la base, también prendada, desde hace una década, de la "cultura española". "Ahora pienso como una líder, me gusta dirigir al equipo, ayudar al entrenador en la cancha en lo que él me pida, jugar uno contra uno, y ser rápida en las transiciones", expuso al ser cuestionada por sus virtudes.

Mientras, Traoré admitió que llega a Tenerife desechando otras "ofertas de España", decisión motivada "por jugar junto a Bintou". "No estoy para meter 30 puntos, eso no me interesa, solo para ayudar al equipo lanzando de tres, en el uno contra uno, posteando...". "Ganar es lo más importante. Ya hay un buen equipo que ha logrado meterse en la Copa, y también quiero ayudarles a acabar lo más arriba posible", dejó claro una Astou debilitada por una fuerte gripe, pero en cambio en perfecto estado de los problemas de rodilla que minimizaron su producción en el Ensino 18/19. "Jugué con dolores, pero luego mejoré y pude jugar la Copa de África y ahora en Angola casi 40 minutos por partido; físicamente me encuentro bien", dijo.