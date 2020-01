Los ayuntamientos se niegan a abonar los 110.000 euros

El Campeonato Iberoamericano se podría definir como uno de los eventos que más quebraderos de cabeza le ha dado a la Isla y a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Después de que el Cabildo se comprometiese a abonar los 220.000 euros que le correspondían, ahora son las administraciones municipales las que se plantan en un acuerdo firmado por la anterior corporación. La cifra de 110.000 euros que debían aportar La Laguna y Santa Cruz parece desorbitada para un campeonato que se disputa en el CIAT de Tíncer –instalación insular– y en La Manzanilla, feudo que solo albergaría entrenamientos y, llegado el caso, la salida y llegada de la Media Maratón, que no es puntuable para los Juegos.

Las distantes posturas entre instituciones municipales y la RFEA ha llevado, incluso, a que el ente federativo haya abogado por eliminar el nombre de la sede –antes, Tenerife– en la celda del calendario de este curso. La negativa de las administraciones metropolitanas no parece descabellada en base a la retribución que pueda aportarle los Iberoamericanos; algo que han entendido Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, dispuestos a doblegar esfuerzos para que la cita previa a Tokio 2020 se celebre en la Isla. Se podría presentar en breve.

En los últimos días, y después de muchas conversaciones, los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz han accedido a una cifra por debajo de la mitad que se les solicitaba en un inicio: 45.000 euros. Con el montante económico al que sí están dispuestos a llegar los consistorios municipales, se abriría la posibilidad de que la Capital albergara clausura, apertura y clínics relativos a los Iberoamericanos; mientras, Aguere sería testigo de entrenamientos y, como plato fuerte, la Media Maratón.

La Catedral por La Manzanilla

En el capítulo de negociaciones, La Laguna baraja la posibilidad de hacer coincidir su media maratón con la de los Iberoamericanos –prueba no puntuable–. De esta manera, la Catedral sería el epicentro en detrimento de La Manzanilla y se utilizaría el recorrido homologado.