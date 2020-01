Santa Cruz invertirá 371.000 euros en subvenciones

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Elena Mateo, ha establecido una inversión total de 371.000 euros en subvenciones exclusivas para este capítulo dentro de los Presupuestos Municipales de 2020.

La edil destaca que, además de mantener la línea general de ayuda para clubes, equipos y asociaciones del municipio, con una cuantía de 255.000 euros, "se han establecido nuevas líneas que no existían y que consideramos vitales porque vienen a ocupar un vacío que afectaba a un buen número de deportistas".

"Así -prosigue Mateo-, cualquier deportista federado que no pertenezca a ningún club en concreto podrá solicitar una subvención para participar en competiciones de ámbito nacional o internacional. Para ello, hemos dispuesto de 30.000 euros que se repartirán entre todos aquellos que cumplan los parámetros requeridos. Tenemos claro que nuestros deportistas son los mejores embajadores de Santa Cruz allá donde van y, por esa razón, hemos decidido apoyarlos. No entendíamos que esta ayuda no existiese hasta ahora".

También, por primera vez en la historia del municipio, se ha creado una línea de subvención exclusiva "para el fomento de los deportes autóctonos, que incluye los juegos y deportes tradicionales canarios. La dotación de este capítulo asciende a 20.000 euros", afirma.

Santa Cruz contará con una subvención para fomentar el deporte adaptado, de 16.000 euros, y otra de fomento al deporte femenino, de 6.000 euros. "Estas dos líneas son complementarias del resto de ayudas generales y suponen un plus para todos aquellos equipos que trabajen estos campos de manera destacada y no solo como una sección más dentro del club".

Mateo concretó que los clubes de élite con los que cuenta el municipio disponen también de una línea de ayudas específicas y nominativas. "Así, el Club Waterpolo Echeyde, que juega en la Primera División, recibirá 15.000 euros. Idéntica cantidad irá a parar al Balonmano Salud, que también milita en Primera, mientras que para el Club Voleibol Cuesta Piedra, de Segunda, habrá otros 10.000 euros. El Club de la Piruleta, gracias a su apoyo al deporte inclusivo para las personas con diversidad funcional, tiene otra ayuda de 4.000 euros".

La edil asegura que estas subvenciones constituyen "una clara muestra del decidido apoyo que el actual equipo de gobierno tiene hacia el fomento y la práctica del deporte en Santa Cruz, así como el empuje a todos sus deportistas. Estamos convencidos de que las nuevas líneas de subvención que hemos introducido eran muy necesarias y en los próximos ejercicios presupuestarios estudiaremos la posibilidad de introducir nuevas ayudas o reforzar las actuales".