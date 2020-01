Pier Luigi Cherubino: "Estoy seguro de que mi futuro se va a unir con el del Tenerife"

"Hay llamadas que uno ha respondido antes de coger el teléfono", dijo Pier Luigi Cherubino (Roma, 15/10/1971) en un vídeo que colgó en sus redes sociales tras la oficialización de su fichaje como entrenador del Real Betis Féminas. A buen seguro, al hispano-italiano le ha sonado su móvil más de lo habitual en los últimos meses. Su nombre ha estado en el candelero de equipos como el Atlético de Madrid Femenino, UDG Tenerife Egatesa y CD Tenerife. Cherubino reconoce que "los contactos existieron" pero que, finalmente, en el Rodríguez López, se decantaron por Baraja. Poco después, el otro representativo tinerfeño, el Egatesa, pudo anunciar un regreso que, finalmente, no se dio. Quizá, uno de los motivos que impidió su retorno, fueron sus discrepancias con el vicepresidente Julio Luis Pérez: "Si el problema lo derivaron al aspecto deportivo, perjudican al club".

Según ha hecho constar, no le ha costado mucho decidirse por el Betis.

Está claro. Hay clubes como el Betis o como el Tenerife que, si te llaman, te vas a encontrar como en tu casa. Tardes más o menos, sabes que con esos equipos siempre vas a llegar a un acuerdo.

¿El hecho de coger las riendas de un equipo en descenso, supone una mayor motivación para usted?

Sí. Es un equipo que está acostumbrado a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Este año no se esperaban este inicio y se ha complicado la cosa. Es un reto venir y salir de esta situación; me gusta por el equipo y por el objetivo de sacar al equipo.

Lo que parece evidente es que falta confianza y no talento, que sí que tienen estas jugadoras.

El talento lo tienen pero la realidad es que están en descenso. Hay 14 equipos mejor clasificados y estamos obligados a empezar a ganar partidos. Es cierto que disponemos de buenas jugadoras pero, mentalmente, han pegado un bajón importante. Están sin confianza; lo primero será recuperarla, que es lo que estoy intentando y que, a partir de ahí, empiecen a venir los resultados.

Pese a ser con derrota, ¿cómo valora su debut al frente de las verdiblancas?

Contra el Levante no puedes competir de tú a tú porque tienen, prácticamente, a todas las futbolistas internacionales. Aguantamos a uno de los grandes de Primera Iberdrola pero era muy difícil. Nos hicieron el primer gol y ya se nos puso muy cuesta arriba. Ahora, tenemos un partido muy importante ante el Madrid CFF.

Hablemos de usted. El nombre de Pier sonó también para el banquillo del Atlético Femenino, UDG Tenerife y CD Tenerife. Supongo que eso es motivo de satisfacción.

Está claro que la temporada pasada, que fue la primera para mí, salió muy bien. Ha habido rumores y contactos, pero sí es verdad que en esos casos no ha existido el paso definitivo. Un proyecto como el del Atlético siempre es interesante. La opción del Tenerife también fue real pero al final decidieron que fuera (Rubén) Baraja. Al final te quedas con esa pena porque entrenar al Tenerife es un sueño; no obstante, cuando eres de un equipo, lo que quieres es que gane, y el sábado se consiguió.

Como sueño, querrá cumplirlo.

Tal y como me ha pasado con el Betis, siempre he pensado que mi camino y el del equipo se podrían volver a encontrar. Estoy seguro de que, a lo largo de mi vida deportiva, mi futuro se va a unir con el del Tenerife. No sabemos cuándo ni en qué posición, pero el Tenerife es mi casa, mi club, y estoy seguro que volveré a estar otra vez.

¿Fue una decepción que el Tenerife no se decantara por usted?

No, al contrario. Fue una ilusión que se barajara mi nombre y que hubiera conversaciones. El club intenta elegir lo mejor, pero, siendo del Tenerife, lo único que me importa es que gane partidos y se salve.

También hubo conversaciones con el Granadilla Egatesa para su regreso.

Es cierto que hablé con Sergio (Batista) y estaba ilusionado por esa opción, pero tampoco se pudo dar. Igual que te comenté con el Tenerife, lo único que espero es que Ayoze (Díaz) saque al equipo hacia arriba y que vuelvan a competir en la parte alta, tal y como estaban acostumbradas.

¿Cree que sus desavenencias con Julio Luis Pérez pudieron truncar su regreso?

No lo sé. Lo vi (por Julio Luis) hace unas semanas y le dije que todos nos podemos equivocar y que no quiero problemas con nadie, y máxime cuando yo podía irme a entrenar fuera, que era lo que quería. No es un tema que me preocupe. Lo que si deseo es lo mejor para el Granadilla y que Sergio (Batista) esté fuerte dirigiendo al club. Yo espero que la decisión haya venido por el bien del club y que realmente hayan considerado que dejar a Ayoze era la mejor opción.

¿Se arrepiente de las declaraciones que hizo en su día aludiendo al vicepresidente blanquiazul?

No. Dije lo que pensaba. Sin embargo, en el mundo del fútbol, es mejor no tener problemas porque no interesan. Además, yo soy una persona a la que no le gusta tener malos rollos con nadie, y menos en mi casa. Ya te digo, lo vi hace poco y le dije que me disculpara si algo le había molestado, pero que las cosas que me parecían mal, las dije. Yo no tengo ningún problema con él ni con nadie; si él lo tiene, y lo ha derivado al club, eso no es bueno porque perjudica en el plano deportivo.

Desde fuera del equipo, ¿qué cree que le faltó al Granadilla de Amaral para ser un equipo regular?

No lo sé. Lo que está claro es que lo que conseguimos Toni Ayala y yo es muy complicado. La competición cada vez está más competitiva y se complica más. No he estado dentro y no sé lo que ha podido ocurrir pero el equipo tiene que empezar a ganar desde el próximo fin de semana; es lo que deseo pese a que, hoy por hoy, sea un rival directo de nosotros. Lo que más quiero es sacar al equipo de esta situación y que el Granadilla vaya hacia arriba.