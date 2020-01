Las peñas vuelven en el Tenerife-Girona

Las peñas y grupos de animación del CD Tenerife retornarán al Heliodoro Rodríguez López en el próximo partido, fijado para el domingo 19 a las 19:30 horas contra el Girona FC de José Luis Martí. Finalizada la "medida puntual", tal y como ellos mismos la han calificado, ese día todo volverá a la normalidad. Será apenas seis días antes del derbi en Las Palmas. No se descartan, eso sí, otro tipo de propuestas para seguir protestando por la situación del club. "Vamos a seguir yendo y haciendo iniciativas, más o menos acertadas, en clave blanquiazul", anunciaban el pasado fin de semana.

El debate sobre el éxito o no de la primera de ellas está en las redes sociales. "No nos podrán achacar que no hayamos intentado algo". Los tuits de la cuenta oficial de la Federación de Peñas del CD Tenerife, promotora de la iniciativa #GradasVacías del pasado sábado, se referían una y otra vez después del partido a su decisión y daban por buena una medida que redujo en 300 espectadores (de 8.178 a 7.878) la entrada del partido anterior. "Solo 300, un fracaso", decían algunos aficionados que sí habían acudido al recinto capitalino. "El club ha hecho contramedidas", respondía la Federación de Peñas refiriéndose a "2.500 invitaciones" y a la campaña JugueteXentrada, fijada con anterioridad a esta protesta.

El intercambio de pareceres llegó a detenerse en una petición por parte del CM: "No nos crucifiquen más, llevamos dos meses". Se amparaban por entonces en "la repercusión mediática" y en que se había cumplido el objetivo de "la reacción del equipo".

El ambiente del pasado sábado en el Heliodoro fue positivo y los casi 8.000 espectadores disfrutaron con el juego de su equipo y con la primera victoria desde agosto, sabiendo estar a su lado incluso en el peor momento del choque (con 3-2). El retorno de las peñas debería potenciarlo.