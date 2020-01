El CD Tenerife, en busca de gol en las rebajas

El Tenerife es solo uno de tantos equipos de la Liga Smartbank que busca desesperadamente gol en el mercado de invierno. Los paupérrimos números de sus delanteros aconsejan garantizar, a través de la contratación de un especialista, esas dianas que tanto anhela Rubén Baraja y que empujen hacia la salvación a la escuadra insular. De momento, Dani Gómez logró su tercer tanto del curso el pasado sábado ante el Albacete. El otro nueve llegado en verano, Ramón Miérez, solo ha anotado uno. Y los pichichis blanquiazules siguen siendo Malbasic y Álex Bermejo, con cuatro aciertos cada uno.

La cantidad resulta insuficiente para un equipo incapaz de marcar en 10 de sus 22 encuentros ligueros, por lo que la llegada de un atacante se antoja indispensable en esta ventana de mercado. En ello trabaja ya Víctor Moreno, no sin la fiscalización de la comisión deportiva de la entidad, pero se está encontrando con dos obstáculos complicados de salvar: la escasa disponibilidad económica y el mejor cartel de los equipos que luchan por objetivos más ambiciosos en la clasificación.

En esta tesitura, los nombres que más suenan en Segunda se le escaparán de las manos al Tenerife salvo milagro (en forma de jugoso traspaso previo). Rafa Mir, por ejemplo, ha sido tentado por Huesca y Zaragoza, entre otros. Su ficha asciende a 500.000 euros, cantidad absolutamente prohibitiva para el club insular en estos momentos. Pero es que además el internacional sub-21 solo aceptaría una oferta de plata en caso de asegurarse la pelea por el ascenso a Primera. Además, conjuntos de la élite como Granada, Osasuna, Eibar o Mallorca se han interesado también por su situación.

Precisamente en la escuadra balear hay dos delanteros con posibilidades de salir. Son los casos de Álex Alegría y Abdón Prats. El primero se ha acostumbrado a saltar de equipo en equipo. Jugó los últimos seis meses de la pasada temporada en el Sporting, cedido por el Rayo, y firmó en verano por la escuadra balear. Sin protagonismo allí, los pretendientes se han ido sumando en las últimas semanas. El más potente es el Deportivo de La Coruña, otro de los que quiere reforzar su delantera.

Los gallegos, ahora con dinero fresco en la chequera, han lanzado sus redes también sobre el osasunista Brandon Thomas. Eclipsado por Chimy Ávila, el exmallorquinista tiene para elegir en la categoría de plata: Girona, Cádiz, Rayo Vallecano, Huesca y el mencionado Deportivo han preguntado por su disposición a cambiar de aires, siendo favoritos los catalanes para que se sume a un ataque en el que ya están Stuani, Jonathan Soriano y Marc Gual. Casi nada.

Como quiera que la indisposición de Raphael Dwamena ha mermado el potencial del Zaragoza, Lalo Arantegui está cerca de cerrar la contratación del portugués André Pereira. La torre lusa, de 1,88 metros de estatura, llegaría a préstamo procedente del FC Porto. La intención es que complemente a Luis Suárez, la gran estrella maña.

Este primer escalón de delanteros resultará inalcanzable para el Tenerife por coste y ambición deportiva. Pero hay otras opciones.



Apuntes del mercado



La segunda fila: Amath, Abdón, Caye...

Amath N'Diaye acaba de volver de una larga lesión (13 meses de baja) y el Getafe no descarta una cesión a un Segunda para que recupere su mejor versión con minutos. Sabin Merino (Leganés) es otro de los atacantes con cartel en Segunda, pese a su ostracismo en el Leganés. Además, delanteros como Abdón Prats (Mallorca) y Caye Quintana (Cádiz) también están en la rampa de salida.

Busca destino: Joselu, opción real

El Oviedo no cuenta con el tinerfeño Omar Ramos ni el delantero Joselu, cuyo ostracismo le invita a encontrar acomodo en este mercado de invierno. El director deportivo del Tenerife ha mantenido contactos con su representante y no ha descartado elegir al exfutbolista de Recreativo, Mallorca, Lugo o Granada como refuerzo.

Descartes: Sobran Longo y Santos

Los delanteros del Deportivo de La Coruña no han cubierto las expectativas, cuentan con fichas muy altas y son dos de los descartes propuestos por Fernando Vázquez para esta ventana de mercado. El italiano entró en la segunda parte ante el Numancia, pero sigue sin ver portería en Liga. Santos le marcó al Tenerife en el triunfo coruñés que cerró el 2019.

Alternativas: Goleadores de bronce

Rodado (Ibiza), Gabarre (Atlético Baleares) o Darío Poveda (Atlético de Madrid B) son algunos de los delanteros más seguidos de Segunda B, pero todos ellos cuentan con cláusulas que serían un muro insalvable para los equipos con sus topes salariales cubiertos o cerca del límite.

Más mercado: Lasure, en la agenda

Según informa El Periódico de Aragón, Lasure estaría en la lista del Tenerife para reforzar el lateral izquierdo. Sin la confianza de Víctor Fernández, el prometedor zurdo también interesa al Nüremberg. La diferencia es que el club alemán quiere hacerse en propiedad con el jugador y los aragoneses solo aceptarían una cesión, que es el caso blanquiazul.

Exblanquiazul: El Alcorcón, a por Mula

Tentado por el Real Oviedo desde hace semanas, la AD Alcorcón se suma ahora a los pretendientes de Álex Mula. Sin ficha en el Málaga al tener superado el tope salarial, el extremo tendrá que encontrar una salida en enero y la escuadra costasoleña facilitársela. En unos días podría tener nuevo destino.

UD Almería: Mirando a Sudamérica

Di Plácido (Lanús), Álvarez (River Plate), Scarpa (Palmeras) o Rojas (Racing de Avellaneda) son algunos de los futbolistas por los que se habría interesado el club que preside el jeque Turki Al-Sheikh y cuya primera incorporación invernal debería ser Matías Palacios, a cambio de 9 millones de euros.