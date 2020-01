El CB Canarias se juega media temporada en 40 días

Aunque, con un poco de suerte, podría estar jugando hasta principios de junio, el Iberostar Tenerife afronta, en poco más de un mes, uno de sus tramos más importantes de la campaña. Momento álgido en el que los aurinegros deben afrontar al menos 12 partidos claves (en cuatro competiciones diferentes) en menos de 40 días. De salir airoso de este exigente tramo, el conjunto de Txus Vidorreta dejaría más que resuelta y satisfecha su temporada 19/20.

Ser primero de grupo. Cronológicamente hablando, el objetivo más inmediato de los laguneros está fijado en la Basketball Champions League (BCL), donde tratarán de amarrar su actual primera plaza en el Grupo C. Una posición de privilegio que luego le permitiría gozar de ventaja de campo en las dos hipotéticas eliminatorias previas a la Final Four. Cinco serán los partidos a jugar en esta competición, si bien los dos más inmediatos parecen los más determinantes. Así, mañana los aurinegros visitan al Peristeri, al que solo vencieron por cuatro puntos en la primera vuelta (72-68), por lo que ganar en Atenas supondría aventajar ya en tres victorias (más el average) al cuadro heleno, ahora cuarto.

El Nymburk, rival directo. El día 14 (próximo martes) llega la otra cita clave, el duelo en el Santiago Martín contra el ERA Nymburk, ahora mismo segundo del grupo con solo un triunfo menos que los tinerfeños. El 68-78 del choque jugado entre ambos el 5 de noviembre convertiría (por idénticos condicionantes que frente al Peristeri) un nuevo éxito de los laguneros en casi definitivo para amarrar el liderato. Por delante quedarían los choques contra el Gaziantep (en Turquía) y el Riga (en la Isla), ambos ya sin opciones de acabar entre los cuatro primeros; así como visitar al Bamberg de Darion Atkins, que necesitaría una reacción inmediata para llegar con opciones a esa última jornada.

Cuatro partidos de ACB. En medio, el CB Canarias también afrontará cuatro encuentros de la Liga Endesa. Algunos con connotaciones inmediatas y otros con repercusiones más a medio plazo. El sábado, por ejemplo, ganarle al Zaragoza supondría para los isleños -al margen de vencer a un hipotético rival directo a la conclusión de la fase regular- ser cuartos al término de la primera vuelta y, por extensión, cabezas de serie en la Copa, por lo que evitarían en cuartos de final al Real Madrid y al Barcelona. Mientras, por el Santiago Martín deben pasar el Estudiantes y el Barça. Vencer a los colegiales está marcado en rojo, mientras que hacerlo frente al cuadro azulgrana supondría un salto de calidad que no pudo concretarse contra Baskonia ni Real Madrid. Además, la visita al Burgos (+3 en la primera vuelta) también tendría un supuesto valor doble en la pugna final por meterse en el playoff.

La Intercontinental. El tercer foco de atención tendrá lugar en Tenerife el segundo fin de semana de febrero. Tras el exigente choque contra el Barça y el desplazamiento a Alemania del martes 4 (bien haría el cuadro lagunero en tener ya asegurada la primera plaza para poder rotar incluso con sus vinculados), el Iberostar ejercerá de anfitrión en la Copa Intercontinental, donde también tomarán parte la Virtus Bolonia (Italia), el San Lorenzo de Almagro (Argentina) y Rio Grande Valley Vipers (G-League). Ahí tienen asegurados los de Vidorreta dos encuentros, el primero, de semifinales, el viernes 7; mientras que para el domingo están fijados la lucha por el tercer y cuarto puesto y la final.

El esfuerzo extra de la Copa. La cita planetaria significará un arma de doble filo de cara a que será la rúbrica a estos 40 vertiginosos días, la Copa del Rey de Málaga. Los aurinegros podrían llegar a la ciudad de la Copa del Sol con un subidón moral en caso de volver a conquistar la Intercontinental, y también algo descolocados por los fastos de un triunfo. A la vez se exponen los canaristas a un mayor desgaste (tres partidos en menos de siete días en caso de disputar el jueves 13 su eliminatoria de cuartos) y también al riesgo de una lesión. Con el aval de haber alcanzado la semifinal tanto en 2018 como en 2019, no sería nada extraño que los de Vidorreta elevaran su relación de partidos a 13 o incluso 14 en solo 40 días. Solo los resultados (inmediatos o no) dirán si este ímprobo esfuerzo valdrá o no la pena.



Los detalles



Calendario cargado: Hasta 63 partidos

Tomando en cuenta los antecedentes más cercanos protagonizados por el club canarista, y viendo todos los frentes abiertos en los que se encuentra, el Iberostar podría acabar la temporada 19/20 con más de 60 partidos oficiales disputados, un ritmo solo equiparable al que se ven obligados a llevar los conjuntos participantes en la Euroliga. Un ejemplo probable elevaría la cifra a 63 choques: 34 de fase regular de Liga Endesa y otros tres de playoff de cuartos; dos de la Copa del Rey, 22 de BCL (14 de fase regular, seis entre las dos eliminatorias de cruces y los dos de la hipotética Final Four), más otros dos de la Copa Intercontinental. Como mínimo, y por muy mal que le vayan las cosas en estos meses, los isleños tienen asegurados 53 encuentros.

Desplazamientos: Dos viajes de cuidado

En estos próximos 40 días el Iberostar deberá afrontar un total de cuatro viajes, de los que dos presentan el formato que no gusta nada al jugador profesional. Así, la plantilla viaja hoy a Grecia, donde jugará mañana y a la vuelta se quedará en la Península para medirse al Casademont Zaragoza el sábado. En total, cinco días fuera de casa, los mismos que estarán fuera de la Isla los aurinegros cuando visiten al Gaziantep turco de Nenad Markovic (en un trayecto algo tortuoso) el día 22, y seguidamente al Burgos el 25. A eso se añade el viaje a Bamberg (Alemania) que apenas dará margen para preparar la Copa Intercontinental, así como el de Málaga (menos traumático) para abordar la Copa del Rey.

Sin descanso: Regreso al trabajo

Sin apenas tiempo para saborear la clasificación copera la plantilla del Iberostar regresó ayer el trabajo para retomar la normalidad del doble compromiso semanal. Lo hace después de dos semanas sin BCL y en el inicio de este particular sprint de 40 días. Los aurinegros viajan hoy primera hora hasta Madrid, para luego enlazar a Atenas, donde mañana se miden al Peristeri, que el sábado venció al Iraklis (69-76) en la liga griega, donde ocupan la cuarta posición a una sola victoria de la segunda plaza.

FC Barcelona: Entradas agotadas

Las entradas disponibles para el Iberostar Tenerife-FC Barcelona, programado para el 2 de febrero (Santiago Martín, 17:30 horas), se han agotado con prácticamente un mes de antelación. En los próximos días la venta online solo se activará si algún abonado se acoge a la opción de liberar su asiento, siguiendo las pautas fijadas desde principio de curso. Con el choque ante el Barça, ya son seis los partidos de la Liga Endesa 19/20, en los que la entidad canarista ha tenido que colgar el cartel de sold out, junto a las visitas recientes a la Isla del Real Madrid, San Pablo Burgos, Coosur Real Betis, Herbalife Gran Canaria y Montakit Fuenlabrada.