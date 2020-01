Tablas justas en el derbi palmero

Justo empate en el Atlético Paso-Mensajero, un derbi palmero que tuvo un tiempo para cada equipo, si bien el Mensa, con esta igualada, se acerca peligrosamente a la zona de descenso. El cuadro local lo intentó desde el arranque y en el minuto uno, un remate de cabeza de Malick casi acaba en gol, saliendo el balón pegado al palo izquierdo de la meta de Kylian. Al poco, el 0-1 llegó, precisamente, en un remate de cabeza de Víctor, dentro del área.

Pasado el cuarto de hora, se reclamó penalti sobre el local Chema, que lo pareció. El defensa Juanda levantó en exceso la pierna, pero el árbitro no pitó la pena máxima, pedida insistentemente por la grada. La tuvo Yeray para 0-2 en el 42, pero solo dentro del área no supo definir ante Luis Arellano, saliendo el cuero fuera por muy poco. Y justo antes del descanso se produciría el 1-1: saque de esquina que Jordan remata de cabeza, en una buena acción. Las tablas con la que se alcanzaron el descanso no fueron de todo justas, pues el cuadro local fue más activo en ataque y quizá mereció más que el cuadro rojinegro, que tras el 0-1 hizo poco en ataque.

En la segunda mitad se le anularon dos tantos al cuadro visitante, aunque ambos lo fueron justamente, en sendos casos por fueras de juego claros. El cuadro del Silvestre Carrillo lo intentó más en esta fase del choque, pero sin llegar con claro peligro a la meta pacense. En el minuto 93 se le anuló un tanto al cuadro anfitrión, también por fuera de juego, en este caso Malick.