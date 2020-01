El Sanaya Libby's, en busca del reinado canario ante el IBSA

El Sanaya Libby's La Laguna retoma la competición ante el rival que le convirtió en un proyecto de equipo. El cuadro blanquiazul recibe (11:00 horas) en el Pabellón Pablos Abril de Taco al IBSA CCO 7 Palmas Gran Canaria. Las de Flavia Dias, después de una vuelta del 2-3 del estreno liguero en el Centro Insular de Deportes (CID), pretenden mejorar los registros de los once choques que ha disputado en Liga Iberdrola. Alicia Perrin, que está con la selección de Canadá, será baja. Mientras, la incursión del último fichaje lagunero, Brooke Kandra, depende de que llegue el tránsfer.

Aislarse de las connotaciones de un derbi y seguir avanzando como colectivo. No será empresa fácil saber manejar el cúmulo de sentimientos-pensamientos a la hora de enfrentarse al equipo vecino. El que mejor sepa gestionar el apartado mental en los primeros intercambios, tendrá muchas opciones de hacerse con el triunfo, eso sí, siempre y cuando mantenga una regularidad en el juego; algo que le ha traicionado al Sanaya Libby's en varias contiendas.

Poco se parecerán Haris y Olímpico a aquellos equipos que se enfrentaron en una contienda que se dirimió a favor de las tinerfeñas. Tras la infausta lesión de la exblanquiazul Laura Naranjo con 0-2 en el electrónico, un apagón de las leonas en el tercer y cuarto set le dio alas a las amarillas, que acabaron cayendo en el tie-break. Según se pudo apreciar ante Partizani Tirana y Kiele, las laguneras son capaces de mantener el tono todo el partido; algo capital ante un adversario que ha crecido en estos meses desde la defensa y recepción.

El tándem Pedro Lanero-Juan Antonio Armas, que tiene a todas sus efectivas disponibles, ha conseguido pulir a un grupo hasta hacer de él un equipo en el que las individualidades son apariciones estelares y no el guion habitual; cosa que sí sucedió la campaña pasada. Lejos de fichar a una líbero tras la grave lesión de Naranjo, el Olímpico apostó por la joven Claudia Hernández, quien ya ha engranado en la recepción con Manzano y Brun.

Aunque bien es cierto que llegó con la temporada iniciada, el Haris ya tiene cierta dependencia a Alicia Perrin; central que no estará hoy al encontrarse con la selección canadiense. La baja de la quince obliga a Mame Diouf y a Jessica Soares a emplearse a fondo en una red que comanda Wivian Gadelha. La brasileña de 1.90, con su lectura y alcance, no solo bloquea, sino que es una maestra en los penaltis. La cobertura que le hacen las cañoneras Brun y Manzano es excelente. La de Escaleritas ha madurado como jugadora y ya no solo hay que cuidar su prodigioso servicio e irrupciones por cuatro.

Más allá del buenhacer que se le presupone a las torres locales, Schlegel y Savard tienen un arduo trabajo, y máxime cuando hay dos zurdas por las puntas como son Folgueira y Brun. Anticiparse o morir. La defensa blanquiazul debe, por fin, ser un equipo camaleónico y capaz de cambiar en función de la colocadora que alinee Lanero. Si Gogic es una especialista de las bolas tensas a su compañera mejor posicionada; Rodrigues aporta mayor dinamismo, lo que hace imprevisibles los ataques.

En un derbi de dos planteles que se conocen al detalle, ambos banquillos intentarán sorprender a sus oponentes. La ilusión de Dias-Martín vs la veteranía de Lanero-Armas vive su segundo episodio.