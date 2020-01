Rubén Baraja: "Es una referencia para crecer"

Rubén Baraja estaba feliz, aunque trató durante la comparecencia de prensa posterior a la victoria contra el Albacete de mantener una apariencia de tranquilidad. "Todos buscamos ganar, pero hoy (por ayer) ha habido cosas que hemos hecho bastante bien y nos han llevado a ganar", comentó en el inicio de su alocución para destacar a continuación lo que consideraba más importante: "Es el cómo ganas".

Para el técnico, sus jugadores supieron "rentabilizar las ocasiones y correr a la contra con espacios". Además, el Tenerife "ha sabido jugar, ha tenido momentos buenos con la pelota y ha presentado cosas destacables como el esfuerzo y la actitud". En una enumeración de méritos que no cesaba en esas primeras respuestas, se mostró agradecido porque sus futbolistas "han creído en lo que venimos trabajando".

Lograr los tres puntos tiene premio doble, en la clasificación y en el ánimo del equipo. "La victoria en casa y empezando el año reconforta, es una referencia para seguir creciendo", expuso Baraja quien ni siquiera aludió en exceso a los momentos del 3-2. "En la primera parte interpretamos muy bien el inicio del partido y el gol nos dio confianza. Hemos acabado bien con el 2-0 al descanso porque nos da confianza. Después también salimos muy bien", indicó Baraja no sin admitir que "con el 3-0 les permitimos revivir en un balón parado que no defendemos bien, algo quete hace volver a errores pasados. Y el 3-2 nos ha dejado con el partido diferente".

A raíz de este momento, el preparador blanquiazul quiso proteger a su equipo. "Con los cambios nos armamos más y el 4-2 ha decidido el partido. Es importante ver cómo cambiar el partido y lo hemos hecho, nos asentamos con el 4-2", agregó.

Su satisfacción no fue solo por la victoria, sino "por ver a los jugadores que llevaban tiempo sin ganar en casa y empezar así el año es muy positivo para nosotros". Aún así, lanzó un aviso a los suyos que "se liberan un poco con la victoria, pero les queda mucho trabajo por hacer". En el apartado de elogios no se quiso dejar atrás "a la gente, al público. Desde el minuto 1 ha estado conectado, ha estado con el equipo, y en los momentos de dificultad nos han levantado, nos han ayudado muchísimo".

Cuestionado por algunos nombres propios, Baraja justificó su apuesta por los canteranos de forma tajante: "La respuesta está en el rendimiento. Da igual 19 años que 25 o 35. Tenemos variantes, juventud y gente veterana, si tienes capacidad y comportamiento, seguirás contando con oportunidades. Trabajo para que los jugadores rindan y se ganen su continuidad".

En cuanto a la ausencia de Malbasic y Naranjo, señaló que "con Jorge y Elliot buscábamos energía, chicos con hambre y ganas de crecer, piernas frescas. Su incidencia ha sido positiva, generando un ambiente distinto. Necesitábamos a Jorge arriba para la presión y Elliot para recuperar y dar salidas por fuera". Para acabar, reiteró que la salida de Aitor Sanz del Tenerife "no es una opción".



Ramis: "Hemos estado indolentes"

Luis Miguel Ramis señaló la actitud de sus jugadores como causa principal de la derrota. "Hay que analizarlo profundamente, pero es que no podemos ser tan indolentes si queremos sumar fuera de casa", empezó diciendo para lamentar que los suyos no "encimaran defensivamente". A su juicio, "con esas intensidades es imposible puntuar fuera de casa". De hecho, el técnico restó mérito al Tenerife al afirmar que "con muy poco se han ido 2-0 al descanso". Es más, el técnico del Albacete destacó que al "aumentar esos niveles, ha habido una respuesta". No obstante, con un marcador tan desfavorable "es muy difícil", aunque llegó a considerar que tenían "alguna posibilidad en algún momento". La comparecencia del técnico visitante volvió una y otra vez a la primera mitad, en la que "no hemos existido sin balón y llegábamos tarde a todo. No hemos mostrado esa agresividad". Ramis creía que el Tenerife "podía tener dificultades y nervios si no les dejábamos jugar", algo que no sucedió.