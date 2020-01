Gol, asistencia y fiesta para Suso

En su partido 302, el primero en el Heliodoro desde que superó la tercera centena, Suso Santana fue de celebración en celebración. Antes de empezar el partido recibió una camiseta enmarcada y un caluroso aplauso de la afición. Luego realizó una destacada actuación, en la que marcó el 2-0 y protagonizó la acción que desembocó en el 3-0. El capitán tiró del carro como siempre y fue un ejemplo para sus compañeros por su derroche físico, que le llevó a ser sustituido. Fue el momento en que, de nuevo, la afición premió al 10 del Tenerife.

"Trabajo para estar en el once y, cuando toca banquillo, busco ayudar desde fuera. Siempre intento aportar mi granito de arena", señaló con cierta modestia en la zona mixta. Para él había sido más importante ganar. "Nos hacía falta. Llevábamos mucho tiempo sin ganar en casa y era importante empezar el año venciendo", dijo antes de agradecer a la afición el apoyo. "Los necesitábamos y respondieron con creces", comentó para recordar a los que se quedaron fuera del Heliodoro a continuación: "Necesitamos que todos se suban al barco, remando en la misma dirección. Quienes han venido genial, pero a quienes no, les digo que necesitamos de ellos porque la afición no pierde partidos, pero ayuda a ganar muchos. Tenemos que salir adelante".

Ayer coincidieron en el once los cuatro capitanes por primera vez desde el 11 de noviembre de 2017 y se notó. "Hemos estado siempre los veteranos para dar ese empuje a los más jóvenes, como hoy a Jorge y Elliot", manifestó en alusión a este dato aprovechando para pedir "tranquilidad con los chicos de la cantera, ya que la mochila de trabajo nos corresponde a nosotros, pero ellos están trabajando muy bien".



Dani Gómez: "La afición, increíble"



Dani Gómez volvió a ver portería y jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta blanquiazul, aunque él prefirió destacar el colectivo. "Quitando ese gol, donde nos desconectamos fruto del cansancio, creo que fuimos mejores y que la victoria es merecida". Él se sintió "a gusto" y encantado de "ayudar al equipo con goles y asistencias". El atacante blanquiazul se mostró satisfecho por cerrar con "una racha que parecía inacabable" de partidos sin ganar en el Heliodoro. "Necesitábamos sumar para empezar con otra perspectiva el año", añadió al respecto. Además, agradeció a "la gente que ha venido porque ha sido increíble; les doy las gracias porque cuando peor estuvimos, con ese 3-2, han estado ahí".