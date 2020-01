La Federación de Peñas aclara que la protesta también es contra plantilla y técnicos

La campaña #GradasVacías que lidera la Federación de Peñas del CD Tenerife es contra los jugadores, los técnicos, la dirección deportiva y el presidente. No es, por tanto, una protesta exclusiva para pedir la salida de Miguel Concepción de la entidad. "Hay muchos que quieren la dimisión de Concepción, otros que no, yo quiero que coja el toro por los cuernos", explicaba ayer en la Cope el vicepresidente Jacob González. "Queremos castigar principalmente a la plantilla porque estamos haciendo una campaña nefasta", argumentaba a continuación pidiendo sobre todo "una solución al problema" .

González admite que en el propio seno de la Federación no todos sus integrantes lo ven igual. "Hay opiniones para todos los gustos, a quien le ha gustado y a quien no, quien la va a acatar y quien no", afirmó agregando que será secundada de forma "mayoritaria", aunque "los peñistas tienen diversidad de opiniones y el #yosívoy también existe".

El vicepresidente de la Federación de Peñas cree que "se perjudica más al equipo si hay 200, 500 o las que sean gritando Concepcion dimisión que no yendo".