Edgar Carballo ficha por Orbea

Que el arafero Edgar Carballo no se arruga ante los saltos, es una evidencia;_tampoco ha titubeado ante el que se presupone como punto de inflexión en su destacada trayectoria deportiva. Tras 15 años llevando al límite su montura Mondraker, el rider internacional ha fichado por Orbea, marca con la que se centrará en la especialidad Enduro en detrimento del Descenso (DH). Esta temporada competirá en las World Series de la modalidad por etapas.

Sin duda, la incorporación de Carballo a Orbea supone uno de los movimientos con más lustre de la parrilla 2020. Con campeonatos nacionales de DH y Enduro y destacadas participaciones en la Copa del Mundo de DH entre otras condecoraciones en un extenso palmarés, la cabeza visible del equipo Vadebicis ha apostado por dejar a un lado el descenso y especializarse en la modalidad por etapas, en la que tomará parte en la Enduro World Series.

"Ha llegado el momento de decantarme por crecer. Desde hace dos años noté que iba mejorando y ellos (Mondraker) estaban algo estancados conmigo; por eso decido irme a Orbea. Estoy muy motivado. Al estar dentro de la estructura de un equipo oficial, tengo los objetivos mucho más definidos. Quiero darlo todo", comienza declarando a EL DÍA.

Edgar, junto al alma máter de Vadebicis, Remigio Rovira, tomaron la determinación de cambiar, ya fuera dentro de Mondraker o abandonando la marca: "Nos mejoraron las condiciones pero no llegaban a las ofrecidas por Orbea. Sabíamos que había llegado el momento de apostar por seguir mejorando".

Después de probar con Orbea en los últimos coletazos de la pasada temporada –sin demasiada preparación fue 23º en Suiza–, Edgar, una vez que estampó su firma con el fabricante de Mallavia (Éibar), no ha dejado de entrenar con la que será su compañera de competición. Él mismo reconoce que la adaptación está siendo "sencilla" y que, quizá, lo más complicado es cabalgar una bicicleta con mayor suspensión que las de DH. "Echo bastante de menos la rigidez que tiene la bici de descenso, pero bueno, he de decir que me he adaptado muy bien a la Orbea. Voy que flipas", apostilla.

Más allá de brindarle una montura de primer nivel, su nueva marca lo blindará. Si con Mondraker él era el que organizaba su calendario y estaba obligado a ser completamente autónomo en su preparación, su nuevo equipo le suministrará un "soporte" que hace que, como piloto, pueda centrarse "en correr. Estar concentrado únicamente en la carrera, hace que los resultados mejoren", puntualiza.

Antes de iniciar su periplo con el cuarteto planetario del Orbea Enduro Team para las series mundiales, Edgar Carballo participará en algunas pruebas en las que pretende "ir cogiendo el tono", asegura el tinerfeño que, tras pasar por Brasil, se desplazará a Manizales (Colombia), primera parada de las Enduro World Series –28 de marzo–. Una semana más tarde, comparecerá en Lo Barnechea (Chile). La llegada a Europa del prestigioso circuito intercontinental –Francia, 23/5/2020– está marcada en rojo, ya que Orbea ha apostado por él como piloto europeo de cabecera.

"Me veo con muchas más opciones en Enduro que en Descenso", subraya el mundialista, que fija entre sus metas estar entre el "top 20 o top 10 de las World Series. No obstante, jugamos contra muchos factores, en su mayoría relacionados con la naturaleza, que son imposibles de pronosticar y hacen complicado asegurar que cumpliré ese objetivo. Lo que está claro es que no me faltarán ganas y trabajo. Si Orbea ha apostado por mí, yo les responderé de la misma forma", sentencia.

Además de la importante cobertura que le seguirá ofreciendo Vadebicis, el rider, después de mucho tiempo, ha encontrado en el Ayuntamiento de Arafo un apoyo que ha ido más allá de la colaboración en los DHI que él mismo organiza. Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias también se han dado cuenta de que en Edgar Carballo tienen un deportista con el que regocijarse y visibilizarse fuera de las fronteras insulares.

A sus 31 años, el corredor de las modalidades más espectaculares del mountain bike sigue agrandando una leyenda que espera encontrar relevo tinerfeño en un anhelado y necesario bike park.