Pedri lamenta la marcha de Viera y pide a los Reyes Magos el ascenso

Pedri, de 17 años, ofreció ayer su primera rueda de prensa en el fútbol profesional y repitió sus elogios a Jonathan Viera y a Mel, su "padre deportivo".

De Viera, dijo que ha sido su "maestro", y que el mejor consejo que ha recibido de él es que lo intente "una y otra vez" si las cosas no salen bien de entrada. "Me fijo en todos los compañeros, pero Jonathan Viera ha sido como un maestro para mí, sobre todo la tranquilidad que tiene en el campo. Se nos va un jugador muy importante, pero tenemos plantilla para seguir haciendo un buen papel", ha manifestado.

"Al principio no me creía nada, estaba como un niño cuando le regalan su primer juguete, y pensaba que era mucho más difícil, pero me he adaptado muy bien a la categoría y espero seguir así en el 2020". Pedri dijo que todavía se considera "un niño". Además, cree que aún tiene aspectos a mejorar en su juego, entre los que ha citado el físico, "porque hay jugadas en las que hay que meter el cuerpo y los rivales me tumban", y también el gol, "llegar más a puerta y terminar las jugadas". Finalmente, pide a los Reyes Magos el regalo del "ascenso" a Primera con la UD Las Palmas.