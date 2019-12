Carlos Ruiz anima a la afición del CD Tenerife

Convenía volver a pulsar el estado de ánimo de la plantilla del Tenerife tras el amargo inicio de las vacaciones navideñas, ensombrecidas por la derrota en Riazor. Venía bien saber qué piensan en el vestuario sobre lo que está por llegar, el arranque de la segunda vuelta con la visita al Albacete y, a la par, la propuesta de la Federación de Peñas de no asistir al estadio el sábado. Y fue Carlos Ruiz, uno de los cuatro capitanes de la plantilla, el encargado de ejercer de portavoz del grupo. El central fue claro en su mensaje. Afirmó que el Tenerife debe "salvar la categoría de la forma que sea" y recordó que las garantías de éxito crecerán con la unidad de la grada con el equipo.

Con la escuadra blanquiazul situada en el antepenúltimo puesto de la clasificación, tras sumar 19 puntos en 21 partidos, y estando a tres de la salida de la zona de descenso, el granadino confesó que sí firmaría completar el calendario teniendo un mínimo margen sobre el decimonoveno clasificado. "Por supuesto", respondió sin pensarlo dos veces. "En la situación la que estamos ahora, lo que queremos es salvar la categoría, y da igual de la forma que sea", añadió.

Evitando poner metas a largo plazo para no caer en la "desesperación", sí admitió que el Tenerife necesita "cambiar la dinámica, sobre todo en casa", ya que sus números en el Rodríguez López son deficientes: 8 puntos de 30 que dejan al equipo ahora entrenador por Rubén Baraja como el peor local de la categoría. "Eso es lo que nos ha metido en los puestos en los que estamos ahora, porque fuera de casa sí hemos rendido".

En seis temporadas y media en el club, Carlos ya podido comprobar que el factor Heliodoro no se pone en marcha sin público en las gradas. De ahí que pidiera una tregua en la reivindicación de algunas peñas. "Sabemos que no estamos rindiendo acorde a lo esperado y que no somos nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero sí tenemos claro que cuanta más acuda al estadio, más arropado se sentirá el equipo", explicó el defensa de Baza, convencido de que "cuando el Heliodoro empuja, los rivales lo notan", lo mismo que el Tenerife en sentido positivo. "Lo único que pedimos es que vengan todos los que puedan y que estén con nosotros, porque el equipo está en una situación complicada y tenemos claro que de abajo se sale estando todos unidos y remando en la misma dirección", dijo el veterano jugador.

Carlos se mostró comprensivo con el sector más crítico del tinerfeñismo. "La gente tiene derecho a manifestarse como crea conveniente", reconoció sin dejar de insistir en que los futbolistas "necesitan" el respaldo de la grada. "Todo empieza por el sábado, así que animo a la gente a que venga. Luego, antes o después de los 90 minutos, que se manifieste de la forma que crea, pero durante el partido la queremos de nuestra parte".

Apuntes en clave blanquiazul



Duda: Ortolá, tampoco ayer

La herida en la mano derecha con la que Adrián Ortolá retomó el trabajo tras las vacaciones navideñas tampoco permitió al portero titular en Liga ejercitarse con normalidad en la doble sesión que realizó ayer el Tenerife, primero en el Heliodoro y luego en El Mundialito. Con cuatro entrenamientos más antes del partido de este sábado ante el Albacete, se mantiene la duda de la participación del guardameta en el encuentro de la primera jornada de la segunda vuelta. Su baja sería cubierta por Dani Hernández, con minutos este curso solo en la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Mensajero.

Bajas: Cinco confirmadas

Los que sí están descartados son Bermejo, Nahuel y Miérez, que recibieron tratamiento por las lesiones musculares que sufren. También están de baja Borja Lasso y Shashoua, ausentes ayer.

Canteranos: Dos caras nuevas

Para tapar tantos huecos, Baraja trabajó con los canteranos habituales en las últimas semanas, Javi Alonso, Elliot y Jorge, y también con otros dos refuerzos procedentes del filial, Borja Llarena y Tito.

Nuevo estilo: La fuerza de la solidez

Carlos aseguró que el equipo ha ido asimilando el estilo de juego de Rubén Baraja, un modelo en el que la solidez es imprescindible. "Si conseguimos ser un equipo defensivamente sólido y que conceda poco a los rivales, seremos capaces de generar ocasiones", resumió.

Duelo: Respeto a Zozulya

Si tiene minutos este sábado, Carlos asumirá el desafío de defender a "uno de los delanteros más completos" de la categoría, Roman Zozulya. "Conoce perfectamente su oficio y siempre está en zonas de remate. A poco que le concedas en el área, es letal, y luego provoca mucho desgaste", destacó Ruiz.

Albacete: El menos goleador

El 0-4 de la primera vuelta en el Carlos Belmonte no le sirve de referencia al actual Tenerife. "Fue de los mejores partidos que hemos hecho", admitió Carlos. El central supone que el guion será diferente este sábado. "El Albacete rentabiliza mucho sus goles. Si se pone por delante, es difícil darle la vuelta a los resultados", avisó el granadino sobre un rival que tiene 27 puntos pese a ser el que menos goles lleva (14).

Rival: Álvaro Arroyo no se fía

En la plantilla del Albacete Balompié no se han olvidado de la goleada que le endosó el Tenerife al equipo de Luis Miguel Ramis en el partido de la primera vuelta. Lo demostró ayer el defensa Álvaro Arroyo en una rueda de prensa. "¿Dicen que están mal? Aquí nos metieron cuatro. Estamos perdidos si pensamos que ellos están mal", avisó Arroyo.