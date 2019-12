Vicente Hernández: "Tener una temporada 2020 sin lesiones sería un triunfo"

Después de medio año sin competir, debido a un edema óseo en el cóndilo femoral interno de su rodilla derecha que no se terminaba de curar, el lagunero ha empezado a correr. Sin plazos para un retorno concreto a la alta competición y aún con molestias, desea estar preparado para iniciar las Series Mundiales, entre el 5 y el 7 de marzo en Abu Dabi.

¿Cómo está?

Bien. Bastante mejor. Ya el edema no es problema. Lo único es que tengo algunas molestias derivadas de una mecánica alterada, de intentar proteger sin darte cuenta€ Han sido más sobrecargas que otra cosa. Ya, por suerte, estoy empezando a correr, haciendo bici, nadando, pudiendo hacerlo todo... Aunque todavía con poquita intensidad.

Debido a sus pies planos, ¿ya ha implementado el cambio de técnica previsto a la hora de correr?

Todavía no me he metido a hacer ejercicios de técnica específicos porque antes tengo que fortalecer en el gesto simple de correr. Estoy haciendo trabajo en el gimnasio y luego estoy saliendo a rodar. Una vez consiga ser estable en las dos cosas, pues sí que ya meteré ejercicios de técnica en carrera.

¿Cuándo empezó nuevamente a calzarse los tenis?

Pues sería en torno al día 8 de este mes. Sí que estaba haciendo, desde finales de noviembre, correr andar. Salía y alternaba. Al principio empezaba corriendo un minuto y andando cuatro, y después iba aumentando los minutos de correr y reduciendo los minutos de andar. La progresión ya fue hacer un rodaje continuo. Hacía seis meses que no era capaz de correr 30 minutos seguidos. Empecé por 20 y ahora ya voy por 35, que es mucho menos de lo que solía hacer, pero es un paso adelante.

¿A qué ritmo va? ¿Fuerza?

Estoy yendo muy lento, por encima de cinco minutos el kilómetro. Es un ritmo que antes ni tocaba, pero que me está permitiendo enlazar sesiones. La idea es poder llegar a hacer unos 40 o 50 a este ritmo y después ya empezar a hacerlo un poquito más rápido, y meter algún estímulo distinto, como hacer cuestas, fartlek€

¿Le ha costado volver a correr o eso a un profesional no le pasa?

Si es algo que repites todos los días, ganas una sensibilidad y te encuentras cómodo incluso dentro del sufrimiento. Como son entrenamientos que en cuanto a intensidad no me suponen nada y yo realmente no he parado de nadar o hacer bici€ Fisiológicamente, no estoy desentrenado. Lo único es que mi musculatura se tiene que acostumbrar al impacto de correr de nuevo.

¿No paró en el sector de bici?

Paré una semana y poquito -en octubre- de todo. En cuanto a la bici, estuve dos meses completos sin hacer nada. Me mantuve nadando siempre y haciendo trabajo de gimnasio.

Supongo que es difícil marcarse plazos, pero, más o menos, ¿cuándo cree que le podría exigir el máximo al cuerpo o algo cercano a eso?

A mí me gustaría poder empezar a competir en marzo, que es cuando empiezan las carreras del Mundial. Tengo tres meses por delante y yo espero poder estrenarme en ahí -en Abu Dabi- Aunque no esté al 100%, ojalá ya pueda haber tocado intensidades de competición, con unos kilómetros detrás y algo que me dé garantías de poder rendir medianamente bien. No me voy a poner plazos porque a día de hoy todavía tengo molestias, aunque me permitan poder entrenar.

¿Cuál es su hoja de ruta para los próximos meses?

A principios de enero me voy a ir a Lanzarote. Voy a meter otro bloque de entrenamiento. Si consigo hacer rodajes a pie hasta 40 o 50 minutos entre esta semana y la que viene, allí empezaría a meter el trabajo de cuestas y a darme unos objetivos distintos. Mi entrenador -Carlos David Prieto- va a ir y haremos una concentración más o menos de un mes, hasta mitad de febrero probablemente.

¿Y luego?

Ya me mudaría para Pontevedra -su residencia habitual- y tendría la base allí para el resto del año. Espero que el tiempo esté mejor.

Entiendo que el que estamos teniendo aquí, prácticamente estival estos días, le está viniendo bien para la preparación.

Este clima es una pasada. Estoy aprovechando. Esta mañana -por la de ayer- hice cuatro horas de bici. No te crees que estemos en diciembre. Es una gozada. Se te pasan los entrenos volando. Es ideal para poder meter kilómetros en invierno, que es lo que a todo el mundo le cuesta. Otros triatletas viven en países en los que está nevando, hace frío y no puede hacer este tipo de entrenos. Yo tengo la suerte de que soy de aquí, vengo, paso estos meses y lo aprovecho.

Todo el mundo habla de los Juegos Olímpicos de 2020. En su caso, con la merma propiciada por la lesión, es difícil referirse a ellos. ¿Qué sería para usted un particular triunfo en esta temporada que ya se asoma?

Un triunfo sería poder competir sin parones todas las pruebas del Mundial. Eso sería un triunfo. Si lo puedo hacer, podría salir un resultado bastante bueno que a mí me deje satisfecho. Mi objetivo va a ser ese, conseguir la continuidad y poner todo lo que esté de mi parte para evitar las lesiones que me han ido lastrando todos estos años. Un triunfo sería tener una temporada sin lesiones. Si pasara eso, los resultados acompañarían. Llevo 10 temporadas haciendo triatlón y en solo una no he tenido lesiones.

Imagino que siguen en la pole position para acudir a Tokio Mario Mola, Fernando Alarza y Javi Gómez Noya.

Ellos son las tres personas que más se lo merecen. Alarza y Mola ya tienen la plaza asegurada. La tercera es a criterio del director técnico, pero hasta ahora Gómez Noya es el que más ha demostrado que se la merece. Los que estamos detrás, que en un principio comenzamos optando a esto, nos queda demostrar que tenemos buen nivel. Si surgiera algún imprevisto, aunque son compañeros y esperemos que no, se abrirían puertas para los demás. Ahora mismo somos como Kenia en atletismo.

San Silvestre lagunera: No la correrá, pero estará

Vicente Hernández no tendrá opción de sumar su quinto triunfo en la XXXVIII edición de la San Silvestre Lagunera de mañana; en consecuencia, ni de revalidar su victoria de 2018. "No puedo afrontar una carrera de seis kilómetros corriendo fuerte. No es el momento. No han sido seis meses agradables como para ahora mismo saltarme tantos pasos del tirón por una carrera que no es prioritaria para mí, aunque me encanta hacerla. Siempre que pueda la voy a correr, pero la verdad es que este año, por las circunstancias en las que me encuentro, no es lo ideal", indicó el lagunero. Empero, "voy a estar por la zona de la salida -será protagonista en el agasajo de los mejores en el podio-, disfrutando de un evento bonito de ver".

Charlas académicas: Visitó varios institutos

Durante el presente mes, el triatleta internacional español ha recorrido instalaciones académicas del municipio -IES Domingo Pérez Minik, IES Cabrera Pinto, IES Antonio González González e IES Padre Anchieta- dando a conocer la disciplina que practica entre los adolescentes. "La verdad es que ha sido una muy buena experiencia. Me encontré un poco de todo: gente que no sabía lo que era el triatlón y gente que sí. Me fui con la sensación de que los alumnos -de Bachiller y de la Eso- se quedaron con una buena imagen del triatlón. Me alegró tener la oportunidad de enseñarles que hay alternativas a los deportes de masas, que te abren muchas puertas a la hora de viajar, conocer culturas distintas y formarte como persona. En el caso del triatlón, es un deporte sacrificado que requiere de un orden en tu vida. Creo que la gente acabó contenta y yo, también", aseveró Hernández.