La primera plantilla del CD Tenerife volvió al trabajo este domingo después de disfrutar de las vacaciones de Navidad durante una semana. El equipo blanquiazul se ejercitó durante casi dos horas en las instalaciones de El Mundialito. Lo hizo con la única ausencia de Borja Lasso, que se recupera de la fractura de peroné que sufrió el 14 de diciembre, en el partido ante el Alcorcón en el Heliodoro Rodríguez López. El mediapunta sevillano podría completar el resto de la temporada sin jugar.

Sí asistieron al entrenamiento pero no pudieron trabajar a pleno rendimiento Samuel Shashoua, Ramón Miérez, Nahuel Leiva, Adrián Ortolá y Álex Bermejo.

Álex Bermejo sufre la rotura del sóleo de la pierna derecha, informó el club en un parte médico en el que no especifica su tiempo de baja.

En cuanto a Ortolá, el citado informe indica que evoluciona de manera satisfactoria de una herida accidental en la mano derecha que requirió sutura.

De resto, Shashoua es el único fichaje del pasado verano que todavía no ha participado en la competición. Lleva de baja desde comienzos de septiembre por una lumbalgia. Tras el descanso navideño, la rutina no varió para el futbolista inglés, que está descartado para el encuentro del próximo sábado ante el Albacete. Para esta cita hay dos dudas, las de Ramón Miérez y Nahuel Leiva, quienes vivieron la parte final de la primera vuelta de la Liga con problemas musculares. El delantero no ha superado del todo una rotura fibrilar en el recto femoral del muslo derecho. Nahuel se marchó de vacaciones con molestias en región inguinal derecha.



Los blanquiazules seguirán preparando el partido ante el Albacete con una sesión doble programada para este lunes. La matinal se llevará a cabo a puerta cerrada en el Heliodoro Rodríguez López. En el turno de tarde, el Tenerife entrenará en El Mundialito.

El encuentro con el Albacete, correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga, está programado para el sábado 4 de enero a las 17:00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López.