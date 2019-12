La necesidad de comprar gol

El equipo blanquiazul presenta números rojos en casi todos los conceptos que se analicen, pero en especial evidencia una alarmante pobreza en el área rival. Ha marcado 22 tantos, pero la mitad de ellos los gastó en solo tres partidos. Se ha quedado diez veces sin anotar y sus mejores realizadores están casi a la cola de la lista por equipos.

El principal objetivo del Tenerife en el mercado de invierno, que abre sus puertas el próximo miércoles, es la contratación de un delantero. Hay otras tareas por cubrir, como reforzar el lateral izquierdo y añadir un medio centro, al margen de las vacantes que se generen en la salida de jugadores, pero traer un goleador es el gran reto. La dificultad para hacer goles no es el único problema que tiene el equipo que dirige Rubén Baraja, pero de encontrar una solución solvente a este asunto puede depender que el equipo despegue. Jugando mejor o peor, un ataque con gol arregla muchas otras carencias, asegura resultados y, con ellos, salen a flote otros rendimientos, ahora deprimidos.

El Tenerife se propone encontrar un ariete. La evidencia es que Ramón Miérez no ha funcionado, de hecho solo ha marcado un gol, y no fue decisivo, porque el equipo ya ganaba 0-2 en Albacete. La posible vuelta del argentino al Alavés es una opción abierta. El caso de Dani Gómez no es muy diferente. Con Baraja está siendo titular, pero antes jugó más bien poco. Ha anotado dos goles, uno en Albacete y otro en Gijón. Ninguno de estos dos, que son '9' puros, han logrado anotar en el Heliodoro, lo que resulta indicativo de su rendimiento. No es normal que los dos delanteros referencia de un equipo estén a cero al final de la primera vuelta tras la disputa de diez partidos como local.

Malbasic, desde la izquierda

La tarea anotadora en el equipo se la reparten Suso, Bermejo, Borja Lasso y Filip Malbasic. El serbio ha aportado cuatro goles, aunque jugando en el costado izquierdo. Solo ha marcado en tres de los 21 partidos disputados: le marcó uno al Racing, otro al Numancia y dos en Lugo. Suso hizo un golazo contra el Cádiz y ha cumplido en la ejecución de los penaltis. Más inesperado ha sido el papel relevante, sobre todo en el juego aéreo, de Borja Lasso, con cuatro dianas determinantes, algunas de bellísima factura, siempre llegando, como Bermejo, que ha hecho tres dianas y hasta antes de lesionarse pasaba por ser un gran recurso.

El resto de goles de un Tenerife que se ha quedado diez veces sin marcar, se lo reparte con una diana Mazan, Mieres, Álex Muñoz y Milla, y con dos Dani Gómez. La tabla adjunta es indicativa, por comparación, de la ausencia de un goleador en el equipo.