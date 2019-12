Para el Iberostar Tenerife, ir contra la historia tiene premio

Si los isleños vencen, su pase para la Copa sería prácticamente un hecho

Una victoria que puede dar un premio añadido. Tras haber firmado dos partidos más que notables -los de su visita al Andorra y el derbi regional contra el Gran Canaria-, y mostrar el que probablemente haya sido su baloncesto más fiable de todo el curso, el Iberostar Tenerife quiere más. Una continuidad que deberá hacer efectiva hoy contra el Valencia Basket, en La Fonteta, la única cancha que todavía no ha sido capaz de profanar desde su regreso a la élite nacional, allá por el curso 2012/13. De hacerlo, con el añadido de tumbar a un rival directo, los laguneros no solo derribarían este último muro, se asentarían en la parte noble de la Liga Endesa -ahora mismo son cuartos- sino que además pondrían los dos pies en la Copa del Rey de Málaga.

Al margen de la ingente productividad del binomio Huertas-Shermadini, la línea de juego canarista de las últimas semanas parece el mejor camino para tratar de tumbar a otro de los gallitos de la competición. Un equipo más fluido y generoso en la circulación (20 asistencias de media en las dos jornadas más recientes), más acertado en el tiro exterior (43,63% de efectividad en los duelos contra Andorra y Granca), y también más sólido cerca de su propio aro gracias a la llegada de Bogris. Esas son las principales señas de identidad esgrimidas por los de Vidorreta, y a la vez, en caso de repetirse, los mejores argumentos para intentar sumar la que sería la cuarta victoria liguera seguida. Además, los tinerfeños deben saber digerir lo que para ellos ha sido una semana atípica, la de no tener encuentro de Basketball Champions League y haber disfrutado de tres días de descanso. Si la reactivación no ha sido costosa, el miniparón debe ser más positivo que contraproducente para la plantilla canarista.

La de esta tarde será la primera de las tres ocasiones que poseen los aurinegros para certificar su presencia en la Copa del Rey por cuarto curso seguido, un torneo al que también aspira su rival taronja, mucho más necesitado que los tinerfeños, y que afrontará el duelo de hoy a medio camino entre la euforia y la extenuación. Alborozo tras haber salido airoso de su visita del viernes en Euroliga al Fenerbahce, al que le remontó primero 11 puntos en el último cuarto, y posteriormente seis en la prórroga. Y cansancio por lo que puede suponer dicho desgaste con un segundo encuentro -más viaje de por medio desde Turquía- en apenas 48 horas. Sensaciones opuestas, como también lo son las aportaciones más frescas de su principal referente, el pívot Bojan Dubljevic.

El montenegrino venía de promediar -en los tres últimos partidos de la ACB- unos discretos 6 puntos y 4 rebotes para 8,66 de valoración, pero en tierras turcas se destapó para irse hasta los 30 puntos y 12 rebotes para 42 de valoración, convirtiéndose no solo en el jugador clave para el triunfo de los suyos, sino también en la mejor nota de toda la jornada. Vidorreta ya ha advertido que minimizar la aportación del interior no tiene por qué ser sinónimo de victoria del Iberostar, pero bien harían los aurinegros en obligar a Dubi a mantenerse en sus registros de la Liga Endesa y no en los continentales, para no dejar escapar la ocasión de casi atar la Copa.

Los detalles



Desplazamiento Sesión de tiro para hoy

Tras ejercitarse ayer por la mañana, la plantilla del Iberostar Tenerife -con sus 12 jugadores disponibles- viajó ayer hasta tierras levantinas. Para hoy, en la Ciudad Deportiva de L'Alquería, los de Vidorreta tienen previsto realizar una sesión de tiro.

Rival Accidentado regreso

El club valencianista, por parte, tuvo un accidentado regreso desde Estambul, toda vez que su vuelo no pudo aterrizar en Manises en la madrugada del sábado por culpa de la niebla, teniendo que hacerlo en Alicante para luego trasladarse por carretera hasta la capital del Turia.

Lesionado San Emeterio, duda

Ponsarnau, que el viernes calificó el de hoy como "el partido más importante de la temporada" -sabedor de que un tropiezo sería casi quedarse sin Copa-, apurará hasta última hora para recuperar a Fernando San Emeterio, aquejado de un esguince de tobillo. Son baja segura el támbién lesionado Guilem Vives y -por cupos- Brock Motum.