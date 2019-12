Txus Vidorreta: "Lo más importante de ganar es seguir la estela de los mejores"

¿Cuál es el tono físico de sus jugadores tras regresar de unos cuantos días de descanso?

No ha habido problemas después del partido -derbi frente al Herbalife Gran Canaria del pasado domingo-. Todos los jugadores terminaron el entrenamiento -del jueves-. Estamos bien, con las pilas cargadas y preparados para otro reto muy difícil, como es el enfrentamiento de mañana en Valencia.

Estos días de asueto, después del subidón de haber ganado el derbi, ¿han sido más positivos o contraproducentes?

Hasta que no juguemos, no sabremos. Sobre todo, no dependerá solo de un partido. El descanso siempre viene bien cuando tienes un calendario como el que tenemos nosotros, teniendo en cuenta los viajes que realizamos. Venimos de enlazar bastantes desplazamientos, en los que hemos estado cinco o seis días fuera de casa. El último estuvimos siete, cuando jugamos en Rusia y en Andorra. Los días de descanso, a la larga, sin ninguna duda, tendrán un efecto positivo. A corto plazo, mañana sabremos si el equipo es capaz de mantener el nivel. Muchas de las opciones también pasarán por cómo esté el adversario. Veo al equipo con un buen tono.

¿Hasta qué punto cree que le puede afectar el partido -se midió anoche al Fenerbahce en Estambul- y el viaje al Valencia?

Nosotros sabemos siempre que jugar partidos en 48 horas es complicado. Cuando lo hacemos domingo y martes se nota. Hay veces que puedes conseguir competir, pero en general las 48 horas se notan, más si tienes que enlazar dos viajes seguidos fuera de casa. En cualquier caso, ellos saben de la importancia del partido y trabajarán en recuperar a sus jugadores lo mejor posible. Seguro que nos vamos a encontrar un buen Valencia Basket.

Todo gira en torno a Bojan Dubljevi?, aunque haya mucho más potencial que atar.

Es una plantilla de 14 jugadores de altísimo nivel. Efectivamente, Dubi es un jugador muy importante en el Valencia. Es un líder natural dentro de la plantilla. No podemos olvidarnos de que hay muchísimos jugadores de alto nivel. Ahora están en muy buena forma sus dos bases, Quino Colom y Sam Van Rossom. Tiene muy buenos anotadores, como Jordan Loyd o Vanja Marinkovic. En el último mes, Alberto Abalde está con muchísimo acierto, tanto en el tiro como a la hora de buscar la canasta en penetración. Fernando San Emeterio, antes de la lesión, también estaba siendo un jugador determinante. Luego, por dentro, Maurice Ndour, Louis Labeyrie, Aaron Doornekamp, en la posición tres cuatro, o el propio Mike Tobey€ Sería un error pensar que defendiendo a Dubi ya tenemos algo conseguido. Debemos hacer un buen trabajo colectivo.

El desplazamiento taronja, el buen momento canarista, el poder dar un paso ya prácticamente definitivo hacia la Copa del Rey€ ¿Se dan las condiciones necesarias para romper esos 30 años sin ganar en Valencia y lograr otro hito más en la época reciente de la entidad lagunera?

Es verdad que de los 30 años, muchos no hemos jugado en contra. Es cierto que desde que hemos vuelto a la Liga ACB, y ese sí es un dato importante, no hemos ganado en Valencia. Cuando no has ganado en una cancha demuestra que es muy complicado, como lo es la cancha del Valencia Basket, pero también es cierto que este año han ganado equipos que están por debajo de nosotros en la clasificación, como Unicaja de Málaga o Herbalife Gran Canaria. Por otra parte, normalmente estás más cerca de romper esa racha negativa. Ya conseguimos hacerlo en Liga el año pasado porque no les habíamos ganado ni en casa ni fuera (triunfo abultado, por un tanteador de 100-66, en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín). Ahora vamos a luchar por romper esa estadística negativa desde el retorno del CB Canarias a la Liga Endesa, y tratar de asaltar también La Fonteta.

Estamos viendo un Valencia capaz de lo mejor, pero también casi de lo peor. ¿La irregularidad es lo más desconcertante a la hora de preparar un partido?

Yo les veo en buen tono. Lo que pasa es que el otro día estuvieron penalizados por un mal inicio contra el Manresa -Nou Congost-. Luego, durante 30 minutos fueron superiores y tuvieron la victoria al alcance de la mano. Sus últimos resultados en la Euroliga han sido muy buenos y a nivel competitivo en Liga ACB están ahí, a mitad de la tabla, con ese pelotón enorme de equipos con siete victorias -son un total de siete, contando a los de Jaume Ponsarnau-. Normalmente, esa no es su posición natural. Ellos aspiran a estar un poco más arriba, pero tampoco les tiene fuera de ninguna opción. Están luchando por entrar en los playoffs de la Euroliga y en la Copa del Rey. De momento, ambos objetivos los tienen al alcance.

Alcanzar las 10 victorias, el que no sume un rival directo, como tampoco lo hizo el otro día el Herbalife Gran Canaria. De ganar en La Fonteta, quizás el pase copero no sería matemático, pero sí casi definitivo.

Yo siempre pienso más allá. Lo más importante de ganar en la Fuente de San Luis es, sobre todo, el seguir ahí, a la estela de los mejores. Si luego, además, se dan resultados tan buenos como los que se produjeron el fin de semana pasado y conseguimos también lo antes posible la clasificación para la Copa del Rey, pues bienvenida sea. Sobre todo, ganar en Valencia lo que puede significar es seguir ahí, a la estela del Real Madrid, Barça y Casademont Zaragoza, que esta temporada están siendo los mejores equipos de la competición.