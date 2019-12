El módulo cubierto de La Laguna verá la luz

Aportan 1,5 millones de euros cada uno. El plazo de ejecución es de dos años

La presidenta del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, Idaira Afonso, firmó en el día de ayer el convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife para acometer las obras del módulo cubierto de atletismo en el estadio Francisco Peraza, una actuación cofinanciada por ambas instituciones, así como por el Gobierno de Canarias, y prevista en la revisión del Programa Insular de Atletismo 2019-2022.

El convenio especifica que tanto el Organismo Autónomo de Deportes como el Cabildo de Tenerife aportarán la cantidad de 1,5 millones de euros, cada uno, para la realización de las obras, prestándose en todo momento asistencia y colaboración técnica y jurídica para el desarrollo de los trabajos. El plazo de ejecución del convenio es de dos años.

La concejala de Deportes y presidenta del OAD, Idaira Afonso, celebra "que por fin hayamos logrado formalizar este convenio que permitirá mejorar de manera significativa las instalaciones deportivas del Francisco Peraza". La concejala señala que ahora "se va a redactar un nuevo proyecto ajustado a las necesidades y a la realidad que tenemos, ya que hasta la fecha no existía más que un informe borrador del proyecto, donde el propio módulo ocupaba terrenos que no son de titularidad municipal", afirma.

Para Idaira Afonso "será un lujo poder contar con una instalación cubierta para que quienes se dedican a la práctica del atletismo en La Laguna puedan entrenar en las mejores condiciones y con independencia de la situación meteorológica, algo que viene a atender una demanda histórica del deporte lagunero".

Producto de la infatigable lucha

La reivindicación incesante para La Manzanilla tiene algunos nombres propios. Uno de ellos es, sin duda, Pedro Rodríguez Dorta, presidente del Cea Tenerife 1984. "He luchado por el módulo cubierto casi hasta el infarto, controlando durante años a los técnicos y políticos. No me lo agradecerán, pero si estoy vivo, mi lugar dentro no me lo quitará nadie", manifestó el regente atlético a EL DÍA.

FEDERACIÓN TINERFEÑA



Suspendida la Asamblea

La Federación de Atletismo de Tenerife suspendió la convocatoria a la Asamblea de la moción de censura al actual presidente Luis Hernández -está propuesto Jonathan Hernández- prevista para hoy. El pasado 19 de diciembre, la Insular remitió un escrito a la atención de la Junta de Garantías Electorales de la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, a fin de cuestionar si la convocatoria se ajustaba a la legalidad. A falta de respuesta alguna, el ente decidió suspender la convocatoria prevista.

San silvestre de La Lagina

La camiseta de la San Silvestre Lagunera comenzará a entregarse el lunes y no desde hoy, como estaba previsto. La empresa suministradora ha tenido un problema en la aduana y la entrega no se podrá realizar coincidiendo con la de la documentación. Los inscritos adultos y niños recibirán la bolsa del corredor, con sus correspondientes dorsales, en la tienda Intersport Los Rodeos a partir de hoy, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Mañana y el lunes se continuará en el mismo lugar y en el mismo horario.