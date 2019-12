Dominio sólido de Concepción en el CD Tenerife

La junta general de accionistas del Tenerife, correspondiente al ejercicio 2018/2019, dejó el resultado esperado de la aprobación de todos los puntos del orden del día (cuentas anuales, gestión del consejo de administración...), menos los dos correspondientes a las peticiones realizadas por Tinerfeñistas, alternativa liderada por Corviniano Clavijo con el soporte económico del empresario madrileño José Miguel Garrido. Como se esperaba, no prosperó el intento de cese del actual grupo de gobierno y la convocatoria de elecciones, y tampoco la rebaja de 115 acciones a 25 para participar en asambleas como la que se llevó a cabo ayer, en primera convocatoria, en el Hotel Escuela de la capital tinerfeña.

Este desenlace, aparte de no dejar lugar a ninguna sorpresa, pone de manifiesto el sólido control de Concepción, quien ayer alcanzó su segunda mejor marca de acciones propias y representadas en una junta ordinaria, justo en el debut en una cita de estas características de Tinerfeñistas, cuyo objetivo a medio y largo plazo consiste en ocuparse de la gestión del club con Corviniano Clavijo al frente. La amplia diferencia de apoyos a unos y otros se veía venir, pero ayer quedó reflejada en números: Concepción aportó 84.035 apoyos y Corviniano Clavijo, 13.196.

Participaron nueve accionistas acreditados con derecho a voto: Miguel Concepción, con una acción propia y 84.034 representadas de 345 accionistas; Corviniano Clavijo, con dos y 13.194 de 801; Eugenio Ibáñez Biondi, con 15 propias y 1.746 de 16; Ramón Padilla, con 6 propias más 354 en representación de 26 accionistas; Ramón Rodríguez Ruiz, con 26 propias y 233 de 42 accionistas; Adrián Romero Hernández, con 5 propias y 146 de 58 accionistas; Javier Pérez Salgado, con 90 propias y 38 en representación de 17 accionistas; Jafet Nonato, con una propia y 123 de 72 accionistas; y Jorge Padrón, con 117 propias y 4 más de tres accionistas. Con todo esto, el porcentaje total fue del 56,29 por ciento y se cubrió de sobra el cuórum necesario del 50 de un capital cifrado en 1.778.830 euros, dividido en 177.883 acciones.

La novedad de la junta estuvo en los puntos complementarios, abordados después de un turno de ruegos y preguntas (recogidas por escrito ante notario para ser respondidas por el mismo conducto) con un poco de todo, incluso con la petición de dimisión de Miguel Concepción y un momento de tensión por los reproches al presidente de un peñista blanquiazul.

La parte incluida a petición de Tinerfeñistas se resolvió de manera inesperada, no por resultado, sino por el desarrollo de la votación, dado que el consejo de administración detectó "objetos de votación incompatibles" dentro de un mismo punto (cese de consejeros, nombramiento de nuevos consejeros y convocatoria de elecciones), tal como explicó el abogado Pedro Yanes, de manera que se optó por votar por separado el posible cese de cada consejero (Concepción, Pedro Suárez, Conrado González, Juan Manuel Quintero y José Francisco Mares) y luego la celebración de elecciones. De este modo, Concepción pudo levantar la cartulina roja, del no, seis veces, remarcando así la contundencia de su triunfo, recreándose incluso en el resultado, mientras Corviniano Clavijo se resignaba a alzar el cartón azul, negando con la cabeza.

El resultado fue incluso más contundente en la propuesta de Tinerfeñistas de rebajar el número de acciones para asistir a las juntas. Tras una comparación de datos entre 1992 y 2019 que no convenció a muchos de los accionistas -sin contar al presidente-, la petición complementaria quedó rechazada.

Apuntes de la junta ordinaria



Las cuentas: 2,5 millones en azul

La junta aprobó las cuentas del ejercicio económico 2018/19, curso en el que el club logró un beneficio de 2.535.227,15 euros y rebajó la deuda a 11.597.648 euros. Además, el beneficio es de 2.525.227,14 euros antes de impuestos.

Ausente: No asistió Garrido

El cuarto máximo accionista del club, José Miguel Garrido, en nombre de la empresa Only One Way no asistió a la junta, tal como se esperaba. Delegó en su hombre de confianza, Corviniano Clavijo.

El dato: Casi dos horas

La junta comenzó poco después de las siete de la tarde y se cerró cerca de las nueve de la noche. Contó con la presencia de exdirigentes del club como José González Carrillo, Roberto Sicilia y Eugenio Ibáñez.

Apertura: Emotivo homenaje

El acto comenzó con un vídeo en el que el Tenerife recordó a antiguos dirigentes, entrenadores y jugadores y a algunos abonados del club que fallecieron durante el año 2019.

Novedad: Sin discurso inicial

A diferencia de otras juntas, el discurso inicial de Concepción fue sustituido por un vídeo en el que se repasaron los momentos más destacados de 2019: inicio de las obras en la Ciudad Deportiva, actuaciones de la Fundación, puesta en marcha de los equipos EDI y femeninos... Esta vez, la primera plantilla no se ganó un sitio en el recorrido del año que se va.

Ruegos y preguntas: Cuatro intervenciones

Cuatro accionistas tomaron la palabra en el turno de ruegos y preguntas, Eugenio Ibáñez, Corviniano Clavijo, Ramón Padilla y Adrián Romero. Los dos últimos fueron los más críticos con la gestión de Concepción, a quien pidieron su dimisión y plantearon cuestiones que serán respondidas por escrito.

Oposición: Preguntas de Clavijo

El representante en la junta de Tinerfeñistas formuló varias preguntas que no fueron respondidas en ese momento por Concepción. Quiso saber si existe un plan económico con vistas a un posible descenso, cuál será la política de fichajes en enero y quién supervisará esas contrataciones, si la Fundación hace aportaciones a los medios de comunicación... También trasladó su consulta sobre la intención de Garrido de aportar 400.000 euros con el fin de aumentar el límite salarial en enero.