Tinerfeñistas se asoma a la junta

Con pocas dudas de que se cubra el cuórum necesario, del 50 por ciento del capital social del club, la junta general ordinaria de accionistas que el Tenerife programa anualmente por estas fechas, se celebrará hoy en primera convocatoria en el Hotel Escuela de la capital tinerfeña, a partir de las 19:00 horas. Ni mucho menos será una asamblea en la que se llevará a cabo un cambio de consejo de administración, pero sí servirá para que la alternativa Tinerfeñistas, encabezada por el exdirigente del club Corviniano Clavijo e impulsada económicamente por el empresario madrileño José Miguel Garrido, entre en escena en un acto de estas características.

Precisamente, la solicitud de Only One Way –sociedad que figura como propietaria de las acciones compradas por Garrido– de añadir dos puntos en el orden del día hace que la junta no vaya a resultar tan ordinaria como en años anteriores. En el primero se someterá a votación el cese de los consejeros y la convocatoria de unas elecciones para renovar el grupo de gobierno ahora liderado por Miguel Concepción. Y en el otro se planteará la modificación de los artículos de los estatutos sociales del club que sitúan en 115 el número de acciones necesarias para poder participar en las juntas. La intención de Corviniano Clavijo es reducir el requisito a 25.

En Tinerfeñistas asumen que el primer punto (séptimo en el orden natural de la asamblea) no saldrá aprobado, ya que Concepción tendrá en sus manos la opción de apagar esta propuesta solo con sus acciones._Siendo el presidente el principal accionista y contando con el apoyo de los dos siguientes, Amid Achi y Juan Pelayo, las dudas desaparecen incluso en la votación del segundo punto añadido. En este caso, Tinerfeñistas cuenta con la doble lectura de que la cartulina del no levantada por Concepción impedirá que la propuesta prospere, pero también significará que el presidente reconoce que no es partidario de una apertura de las juntas a más accionistas; es decir, a una vida social más variada en las asambleas.

Antes de este novedoso complemento, la tarde avanzará por los cauces habituales. Para empezar se aprobarán las cuentas anuales (reducción de la deuda de 400.000 euros para dejarla en 11.597.648) y la gestión del consejo de administración. A continuación se propondrá un aumento del capital social por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles, por importe de 34.918 euros, y se dará paso al turno de ruegos y preguntas, momento en el que se prevé la intervención de Corviniano Clavijo, quien podría no ser el único accionista acreditado, aparte de Concepción, presente en la asamblea y con la intención de aprovechar el turno de palabra. A_quien no se espera en el Hotel Escuela es a José Miguel Garrido, figura esencial para Tinerfeñistas y protagonista de varias entrevistas en medios de comunicación locales en los últimos meses, pero situado en un segundo plano ante el protagonismo que podría ir ganando Clavijo como futuro candidato a la presidencia. Según ha explicado, el suyo es un respaldo económico a un amigo y no una estrategia para intervenir directamente en la gestión de la entidad deportiva.

Con estos alicientes llega una de las juntas ordinarias más interesantes de los últimos años, asamblea que no necesitará llegar a su segunda convocatoria, dado que nadie querrá faltar hoy, ni los tres principales accionistas, que van de la mano y quedan representados por Miguel Concepción –podría reunir más del 50 por ciento del capital social del club–, ni el cuarto, un Garrido que, en realidad, delega en Corviniano Clavijo._Con ellos quedará garantizado, de sobra, el cuórum necesario en una primera convocatoria.

Será una cita con el accionariado algo diferente, pero sin sorpresas a la vista. Dados el reparto y la unión de los tres principales accionistas del Tenerife, los resultados siguen siendo previsibles.