A 2020 le pide la llamada de la selección

Ayoze Pérez tiene dos grandes retos para el inminente 2020, clasificar a su Leicester para competición europea y hacer méritos suficientes para que se produzca una llamada de la selección española. "Serían dos deseos perfectos si se hacen realidad", dijo Ayoze en Radio Club Tenerife.

El jugador de María Jiménez participa hoy en el Boxing Day. "Mucha gente se quejaba años atrás de que eran muchos partidos y es verdad que es una locura de calendario, pero son fechas especiales y dudo mucho que anulen el Boxing Day. Genera muchos ingresos y mucha expectación no solo en Inglaterra sino en todo el mundo. A nosotros nos toca sufrirlo, porque no paramos, pero los beneficios que se sacan son grandísimos", relató. "No será la primera vez que pase la última noche del año en el hotel, descansando, porque el 1 nos toca jugar. Así es esta liga y ya estamos acostumbrados. Lo bueno es que viene la familia y podemos pasar juntos estas fechas tan entrañables", dijo también.

Ayoze subrayó que 2019 pasará a su particular historia como "un gran año" con una decisión importante en su carrera, que fue dejar Newcastle y fichar por el Leicester. "Fue la decisión correcta sin ninguna duda. Ahora me siento valorado, en una excelente posición en la tabla clasificatoria y en cuanto a números también el balance es bueno. Estar entre los delanteros españoles con mejores números en las ligas punteras... es un honor y un orgullo. Ha sido un año importante para mí porque empecé una nueva etapa y ahora espero que 2020 sea igual o mejor", reseñó.

Ayoze asegura que Leicester "no cambia mucho" respecto a Newcastle. "Mi día a día es muy tranquilo y muy centrado en el fútbol". Sobre su nuevo club, le llama la atención que "ya los rivales te tienen miedo".

Por otro lado, se refirió al duelo con el Liverpool de esta noche. "Es uno de los partidos más atractivos que se pueden dar en la Premier en estos momentos, jugamos en casa y confiamos en cortar la buena racha de ellos. A ver si podemos quedarnos los puntos", dijo también.

Por último, se le preguntó por la eliminatoria de Champions entre Madrid y City, y aseguró que la ve muy igualada. "Con Guardiola en el banquillo, es un equipo que le va a poner las cosas difíciles al Madrid. Quizá vaya a ser el cruce más atractivo de todos. Y si tengo que dar un favorito, diría que al Madrid pero por muy poco, por cómo compite en este torneo", respondió. En todo caso, sigue viendo a la Premier por delante de la Liga Española en cuanto a nivel y competitividad.