"Huertas hizo bien viniendo"

Hace unos días estuvo por Tenerife Aleksandar Petrovic. En su papel de máximo responsable técnico de la selección de Brasil, el preparador croata realizó una pequeña gira por España para ver, in situ, la evolución de algunos de sus pupilos. "Tengo dos en Burgos, uno en Murcia, y a Marcelinho aquí", expuso en referencia a Vitor Benite, Augusto Lima y Rafa Luz. Sus impresiones, al menos en lo que al jugador del Iberostar se refiere, inmejorables, ya que Aza pudo comprobar el porqué de los mejores números de Marce en su dilatada carrera en España. "Estoy muy contento por cómo he visto a los brasileños, y a Marcelinho en particular, de una manera sorprendente", dijo de él.

Petrovic pudo ver, a ras de cancha, los 12 puntos y nueve asistencias de Huertas, en solo 18 minutos, contra el Mornar. Solo un ejemplo más de lo que "lleva haciendo en estos dos o tres meses, en los que está jugando muy bien". Un rendimiento más que notable que Aza achaca, directamente, a su papel dentro del combinado aurinegro. "Aquí tiene un rol muy diferente al que tenía en Baskonia. Allí estaba como tercer base, y ahora se ha demostrado que ha hecho lo correcto viniendo a Tenerife porque tienen una mayor importancia y está jugando muy bien", argumentó el seleccionador brasileño, no solo por lo que ve en los números y en partidos por televisión, sino porque está "en contacto con el jugador diariamente" y sabe, de primera mano, que "se encuentra muy contento en la Isla".

El rendimiento de Huertas está influyendo, directamente, en el buen hacer del Iberostar. "Un gran equipo", según Petrovic, que además posee un añadido: "Tiene a Txus, que saca lo mejor de todos los equipos a los que entrena". "Están jugando muy bien, y salvo la derrota clara contra el Barcelona, que particularmente no la cuento, su rendimiento es bueno", explicó.

La supervisión española de Petrovic estuvo enfocada más a medio que a corto plazo, toda vez que para los próximos duelos de Brasil, en la ventana FIBA de febrero, quiere dar descanso a los más habituales. "No voy a llamar a ninguno de ellos, sino que me voy a concentrar en los jóvenes que están en Brasil", comentó sobre este asunto, una decisión que ratificaría luego el propio Huertas. "Así es, para luego, para el verano...", añadió el base, a buen seguro deseoso de tener, una vez más, un ajetreado periodo estival.