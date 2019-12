Concepción saca adelante la Junta del CD Tenerife por abrumadora mayoría

La junta general extraordinaria del CD Tenerife decidió aprobar esta noche el balance económico del pasado ejercicio con una sustancial diferencia de 84.035 (85,81 % de los votos) afirmativos frente a 16.100 en contra. El club presentó un beneficio de 2,5 millones de euros a 30 de junio de 2019 y deja su deuda neta en 11,5 millones de euros, sobre los 11,8 de la pasada campaña. Los números económicos relatan que la deuda a corto plazo representa un 45,98 % del total. Además, el consejo de administración sacó adelante el resto de puntos del orden del día, incluyendo la desestimación de la solicitud del grupo Only One Way de José Miguel Garrido y Corviniano Clavijo (que presentó 13.196 acciones de 801 accionistas), del cese de los actuales rectores de la entidad. La votación en este punto obtuvo 14.339 votos (14,32 %) a favor de la propuesta, que fue rechazada únicamente por Miguel Concepción, que ostentaba el 83,92 % de los votos en la junta. Tampoco fue aprobada la reducción a 25 del número de acciones necesarias para estar acreditado en las juntas de cada año. Sigue vigente el requisito de las 115 acciones. La cita, que tuvo lugar en el hotel Escuela de la capital tinerfeña, registró algunos momentos tensos a raíz de la locución crítica de algunos asistentes.

El presidente Miguel Concepción valoró al final de la Junta la situación deportiva de la entidad, a la que se refirió asegurando que el consejo que preside está "preocupado, pero no alarmado". El presidente, que mostró su confianza en que el equipo de Baraja remonte, porque "no hemos hecho los deberes en la primera vuelta y ahora tenemos que compensarlo", afirmó que está convencido de que el equipo saldrá adelante. Además, desmintió una posible negociación para traspasar al centrocampista Luis Milla al Valladolid, "no hay ofertas por él (Milla) en el club", dijo, antes de aclarar que "tendremos que dar salidas para que haya entradas pero no significa que eso pase por una venta. Eso no quita que si un futbolista no quiere estar con nosotros se le dará la salida. Este no es el caso". Finalmente, el presidente dio por sentado que el director deportivo, Víctor Moreno, asume la responsabilidad de proponer los posibles cambios en la plantilla en el mercado de invierno.