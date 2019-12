Al estadio, a 10 euros por partido

Con el lema de Esta Navidad regala fútbol, el Tenerife ofrece a partir de hoy la posibilidad de comprar abonos para la segunda vuelta de la Liga y tarjetas que dan acceso al estadio Heliodoro Rodríguez López con vistas a los cinco primeros partidos en casa del nuevo año.

En el primer caso, el precio más alto es de 195 euros en Tribuna y el más bajo, de 110 en Herradura, con el término medio de los 130 de San Sebastián y sin plazas disponibles en Popular. El pase incluye los once encuentros que restan en el recinto de la calle San Sebastián, de manera que el importe medio más bajo sería de 10 euros por partido en el sector de Herradura. La segunda vuelta de la Liga comenzará el primer fin de semana de enero con la visita del Albacete al Heliodoro (sábado 4, 17:00 horas). A partir de ahí quedarán los enfrentamientos con el Girona (19 de enero, 19:30), Sporting (sin horario confirmado), Rayo Vallecano, Elche, Ponferradina, Málaga, Mirandés, Deportivo de La Coruña, Real Zaragoza y, el penúltimo fin de semana de mayo, CD Lugo.

En este tramo del calendario se podría añadir algún encuentro más del Tenerife en campo propio, siempre que logre superar la segunda ronda de la Copa del Rey -eliminatoria con el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino-, pero no se incluiría en estos abonos, ni en los del pasado verano.

Los nuevos pases están disponibles desde hoy en las oficinas del club, situadas en el Rodríguez López, con entrada por la puerta 18-B; en las taquillas del estadio los viernes, sábados o domingos dentro de las semanas con partido en casa y dependiendo del día del encuentro; y en la tienda oficial.

El Tenerife mantiene el requisito de ser accionista para poder adquirir los abonos de la segunda vuelta, producto que da derecho a las mismas ventajas que los de la temporada completa, es decir, ofertas, promociones, descuentos...

La versión corta de esta oferta es la Tarjeta Plus 5 Partidos. En este caso, desembolsando 95, 70, 55 o 40 euros, en Tribuna, San Sebastián, Herradura o Popular, respectivamente, se puede reservar una butaca en el Rodríguez López para los encuentros con el Albacete, Girona, Sporting, Rayo y Elche. Una vez transcurrida esta parte de la temporada se desbloquearán las reservas de estos asientos. Al no tratarse de abonos, sí se ofrecen tarjetas Plus 5 Partidos para Popular hasta que se cubra el aforo. Además, es posible comprarlas sin la condición de ser accionista.