"A mí no se me ha dicho nada"

El entrenador del Granadilla Egatesa, David Amaral, se mostró muy satisfecho con la forma en la que sus futbolistas ejecutaron el plan de partido. "Estoy orgulloso de las jugadoras y de cómo le han hecho frente al Barcelona. Hemos venido a jugar de otra manera diferente a la del pasado fin de semana; apostamos por complicarle el partido al Barça. Ellas no han estado fluidas en el último tercio de campo. Intentamos dar la sorpresa de esta manera", comenzó exponiendo el entrenador en rueda de prensa. Con respecto a su posible salida, David negó que le hayan comunicado nada al respecto: "A mí nadie me ha dicho nada de que vaya a seguir o no. Es importante que se respete a la gente en todos los sentidos. Si quiere prescindir de un entrenador, se debe hablar con él en persona", concluyó. El Día