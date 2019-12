"Hay que ser más responsables"

La suerte no está acompañando a Rubén Baraja en su todavía corta trayectoria como entrenador del Tenerife. Salvando la eliminatoria de Copa, los resultados del Tenerife bajo su supervisión no han sido satisfactorios. Derrotas en Málaga y en La Coruña, y un frío empate sin goles ante el Alcorcón en el Heliodoro. El pinchazo de ayer, con el añadido de haberse producido por un gol en el último minuto. Precisamente, el técnico lamentó la pasividad de algunos de sus jugadores en el intento de defender el decisivo saque de equina. "Tenemos que ser más responsables".

Después de una primera parte "mala", en la que el Tenerife no encontró el "ritmo" necesario y careció de "continuidad" en su juego, supo mejorar sus prestaciones en el descanso para incluso hacer méritos para empatar antes del tanto de penalti de Suso, un gol que parecía que iba a sellar el resultado. Pero el Deportivo agotó sus opciones en el córner ejecutado por Aketxe. "En la segunda mitad merecimos más. El equipo generó varias ocasiones claras para marcar, pero al final cometió un error grave de concentración por no estar en lo que hay que estar", explicó sintiendo todavía un "sabor muy amargo" por la derrota.

El vallisoletano defendió la entrega de sus futbolistas, a pesar de que el Tenerife dejó algunas señales de desconexión en determinadas fases. "No creo que sea una cuestión de actitud", apuntó Baraja. "El problema estuvo en que no entramos en el partido con el ritmo adecuado. Nos costó coger los rechaces cuando había un golpeo. Ellos jugaban en nuestro campo y nos metían en el nuestro. Pero en el descanso corregimos cosas y los cambios nos dieron la fluidez necesaria para encontrar espacios por fuera y llegar", continúo antes de admitir que la derrota fue "un chasco para todos", una decepción que da paso a unas vacaciones que deben servir para "descansar, estar con la familia y limpiar la mente", ya que el equipo debe retomar la competición "con fuerza, sabiendo que hay una gran dificultad en el reto". No obstante, se mostró convencido de que el Tenerife acabará consiguiendo "el objetivo" en la segunda vuelta de la Liga. "Si estamos juntos y logramos que el equipo compita, vamos a pelear por alcanzar el objetivo y le daremos argumentos a la afición para que crea en nosotros".

Baraja no ocultó que la situación "es difícil", de manera que remarcó la conveniencia de que el tinerfeñismo esté "junto" con el fin de que se generen "circunstancias favorables" y los futbolistas puedan dar su verdadero nivel.

El entrenador opinó que el "trabajo" que está realizando el Tenerife tiene que darle "mejores resultados" más pronto que tarde. "La sensación que tengo es que tenemos que ir a mejor", comentó. "Es lógico que siempre se mire más allá, pero lo que tenemos que hacer es corregir detalles y convencer a los chicos de que, estando juntos y trabajando bien los partidos, tendremos nuestras opciones", declaró Baraja para terminar confirmando que el club intentará "buscar soluciones en el mercado de invierno para que el equipo sea más competitivo".