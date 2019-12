Candidato serio al descenso

El Tenerife presentó oficialmente en Riazor su candidatura al descenso a Segunda División B. Lo hizo no solo por la derrota, ni por permitir que el Deportivo ganara su primer partido en más de cuatro meses, sino por las sensaciones que ofreció durante todo el partido. Presentó un once que desnaturalizó su juego, salió al campo con un actitud muy alejada de lo que requería el encuentro, dio lástima en los primeros 45 minutos, reaccionó luego sin brillo pero con méritos para empatar, y cuando lo había logrado, regaló el 2-1 en la última jugada. Los síntomas son preocupantes porque alcanzan al corazón de un equipo sin gol, blando, poco competitivo y con una dirección deficitaria.

Rodeado como estuvo el partido de incertidumbre en las horas previas por el mal estado del terreno de juego, resultó que la lluvia afectó más a las gradas que al césped. No, no estaba en buenas condiciones. Sobre todo las áreas. Pero en peores circunstancias se ha jugado y, por eso, sorprendía a propios y extraños la intención local de guardarse para mejores fechas. Vicandi Garrido impuso la lógica y hubo fútbol. O algo parecido porque no están unos y otros como para muchas florituras.

Lo curioso es que salió bastante mejor el cuadro que dirige Luis César Sampedro. Con un fútbol rústico, a base de pelotazos hacia sus delanteros y con un arma básica en su situación: el compromiso. Había advertido Rubén Baraja sobre su pretensión de darle un giro a la naturaleza del equipo después de la lesión de Borja Lasso y, puede que por esa idea o por las condiciones del terreno de juego, se decantó por prescindir de Dani Gómez e introducir un tercer pivote en el once. Luis Milla, que retornaba a la titularidad, lo hizo como mediapunta. Tal que los últimos minutos ante el Alcorcón y con la pareja Aitor Sanz/Javi Alonso cubriendo su espalda.

José Naranjo tuvo la oportunidad que reclamaba, pero como nueve. Y así le fue al Tenerife, que fue un equipo desconectado en ataque. Con cada jugador haciendo la guerra por su cuenta, un centro del campo extremadamente desacertado en las entregas y unas transiciones ataque-defensa penosas.

Sin embargo, la primera del Deportivo fue un regalo de Vicandi Garrido. O del VAR, que de nuevo se cruzó en el camino insular. Esta vez no fue por omisión, sino por acción. Arcediano Monescillo mandó a su compañero a revisar una mano absolutamente involuntaria e inevitable de Aitor Sanz y, con vista de lince, observó que era sobre la línea: penalti. Lo tiró Aketxe, todo un especialista, pero hizo justicia Ortolá lanzándose a su izquierda y repeliendo el disparo del deportivista.

En lugar de insuflar ánimos, el mantenimiento del 0-0 pareció ahondar en el desastre absoluto que eran los visitantes. Koné, solo con su movilidad y agresividad, volvió loca a la zaga rival. Se fueron produciendo llegadas en los minutos siguientes hasta que llegó el gol. Javi Alonso, verde para estos envites, perdió un duelo en el medio y abrió en canal a su equipo. El contragolpe se resolvió con un centro al área para el único rematador gallego. Inexplicablemente, Christian Santos cabeceó libre de marca a la red fusilando a Ortolá (20').

La inexistente reacción tinerfeña no precipitó movimientos desde el banquillo. Milla, perdido en la media punta, intentaba arreglar el desaguisado mientras los hombres de ataque no ganaban un solo balón dividido ni lograban imponerse en el uno contra uno a sus pares. Si hubiera podido, Baraja hubiera hecho ocho o nueve cambios al descanso. Como era imposible, empezó por hacer un cambio para que no cambiara nada. Sacrificó a Naranjo y dio entrada a Dani Gómez. La reanudación fue desoladora.

Pero el paso de los minutos fue enterrando al Depor en su campo y el Tenerife se fue entonando. Sobre todo a raíz del segundo cambio, que ya situó a Milla en su puesto real. Elliot le dio profundidad por la izquierda y Suso, cuando entró, por la derecha. Los chicos de casa le pusieron alma. Su agresividad contagió a unos pocos compañeros. Los suficientes para que el equipo mereciera el 1-1.

Dani Giménez evitó la igualada de Malbasic (58') y de Elliot (69'), e larguero la de Dani Gómez (73') y la mala suerte una de Bermejo (81'). Entonces llegó el penalti, con el VAR como aliado, por mano de Montero. Lo convirtió Suso, siempre al frente cuando es necesario, y mandó recado en el festejo. Al Tenerife le quedaban los cinco de alargue para buscar la victoria ante un Deportivo asustado.

Pero en la última jugada se disparó en el pie. Regaló un córner, la puso Aketxe, Álex Muñoz perdió la marca de Nolaskoain y 2-1. El epílogo justo, no por los méritos, sino por las sensaciones.