Aitor: "Estas cosas no nos pueden pasar"

Aitor Sanz fue claro al referirse a la "falta de concentración" que propició el segundo gol del Deportivo ayer en Riazor.

"Sabíamos que ellos tienen al mejor lanzador de la categoría (Aketxe)", apuntó. "Yo tenía a mi marca bien cogida, y cuando me giré, el balón ya estaba dentro de la portería. Son cosas que no pueden pasar".

El madrileño amplió el análisis sobre la respuesta del equipo en estas jugadas. "Puede que tengamos un perfil de futbolistas más técnicos, pero no nos podemos escudar en eso. El fútbol de hoy en día es diferente. Por mucha calidad que tengas, si no metes la pierna o no tienes un nivel máximo de atención, no sacas los partidos. Tenemos que currar, ser honrados en el esfuerzo y luego sacar la calidad", dijo.