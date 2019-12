Novatos pese a ser de la tierra

Como antaño, e incluso en términos similares a los duelos de la nueva era entre el Canarias y el Gran Canaria, el de mañana será un derbi con tinte isleño. Tres jugadores de la tierra -Álex López y Fran Guerra en los locales, y Fabio Santana en el Herbalife- tratarán de ser protagonistas en el duelo regional por excelencia. Un escenario inédito para todos ellos, que pese a ser de la tierra no saben todavía lo que es vivir, in situ, un choque de este tipo.

"Pese a ser de aquí no es algo usual para mí", admite López, que solo recuerda "algún derbi en pretemporada", toda vez que el lagunero pasó buena parte de su etapa de formación ligado al club claretiano. Un desconocimiento que no le exime al base de vivir el duelo "con la máxima ilusión", y, además, "siendo consciente del pique sano que ha habido siempre". En este sentido, el director de juego aurinegro toma la bandera de inocular a su vestuario la fiebre por este duelo. "Quizá el no saberlo aísle de cierto nerviosismo, pero espero trasmitirles algo de ese pique y sobre lo que la afición siente; y si no soy capaz de expresarlo, lo verán cuando pongan los pies en el Santiago Martín". Eso sí, el propio López también se pone como propósito, para sí mismo, "controlar la energía y la sobreexitación" que en ocasiones le han jugado una mala pasada en algunos encuentros en la Isla.

La misma ilusión que López dice rezumar Fran Guerra, para el que vivirá igualmente su primer derbi. "Espero que sea el primero de muchos", señala el teldense sobre un choque "especial y marcado" en su "calendario". "Nunca jugué en el Herbalife ya que preferí salir a otro equipo", expuso el interior sobre su trayectoria pretérita, a la vez que admite "recibir", estos días "más llamadas y mensajes que nunca" desde su Isla natal. En el otro bando, Fabio Santana está aprovechando la lesión de Omar Cook para tener minutos, y tampoco esconde las ganas de derbi que tiene. "Sé que es un partido especial para todos", comenta el director de juego claretiano, que incluso llegó a coincidir unos meses con Álex López en el vestuario del UB La Palma, mientras que medirse a Guerra tampoco supondrá una novedad para él. "Es de mi misma generación y jugué contra él desde mini", aclara. ¿Cuál de los tres interpretará mejor el duelo de mañana?