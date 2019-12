"Volvería siempre que esté al 100%"

Entre su Granada natal y Zaragoza, Pablo Aguilar prosigue con la recuperación de su muñeca izquierda. "En las últimas semanas el cambio ha sido muy bueno. Estoy empezando a hacer muchísimas más cosas de pista, con balón". De momento, "parece" que la intervención quirúrgica "se descarta". El ala pívot no se marca un plazo para regresar, pero cree que "va a ser más corto de lo que pensaba en su día. Uno de los éxitos de que la mano vaya tan bien es no tener esa presión añadida de tener que estar para un día en concreto. Vamos viendo cada día cómo va". En caso de retornar a las pistas este curso, ¿podría volver a fichar por el Canarias? "Ojalá. Nunca se sabe. No sé las necesidades que tendrá el equipo cuando yo esté bien y si tendrán en mente incorporar jugadores. Mi puerta está abierta para volver a hablar en el momento que la lesión esté olvidada. En el caso de volver, sería estando al 100%", asevera.