Hace historia como homenaje

El día en el que se cumplieron once años del fallecimiento de Quico Cabrera, el Sanaya Libby's La Laguna consiguió pasar a los octavos de final

No especuló con el botín de la ida (3-0) y arrolló a un adversario claramente inferior. El Sanaya Libby's La Laguna hizo historia ayer al vencer (0-3) al Partizani Tirana y pasar, por primera vez, a unos octavos de final de competición europea. El cuadro tinerfeño amplía el palmarés europeo que inició el CV Tenerife, entidad que reinó en Champions con Quico Cabrera, alma máter que falleció tal día como ayer en el año 2008.

El Haris salió como una apisonadora; a hacer su trabajo lo mejor posible para no exponerse a riesgos innecesarios. Las tiranesas, ni con la cañonera ruandesa Benitha Mukandayisenga, consiguieron aplacar a las huestes de Flavia Dias.

Mame Diouf comenzó liderando desde el fondo con tres saques seguidos que sirvieron un 0-4. La distancia se iría multiplicando y tan solo encontraría un borrón con dos errores prácticamente consecutivos desde el servicio de Araco y Schlegel (6-9).

La opuesta Patri Suárez lideró, a base de zagueros y ataques por cuatro, una oleada que no encontraba respuesta en la red. El Partizani Tirana no conseguía montar el bloqueo y las defensoras se veían desbordadas. Alicia Perrin, con un espectacular bloqueo sobre Benitha, puso un claro 8-16. De ahí hasta el final, las leonas solo encontraron oposición albanesa con el punto de set (9-24). La capitana Schlegel limitó la reacción local con un buen ataque que volvió a evidenciar las carencias defensivas del cuadro rojinegro.

El Sanaya Libby's La Laguna volvió a salir al parqué balcánico con la intención de sentenciar en el segundo set y confirmar su pase. El plan de partido, tal y como sucedió en la ida del pasado 4 de diciembre, se desarrollaba a las mil maravillas.

Las locales empezaron dominando, en esta ocasión, merced a los tres servicios de María Schlegel. Con el 0-4 lo paró el técnico Ilir Thanasi. La reacción, como se preveía, no se extendió en el tiempo y el Haris volvió a toparse con un rival que hacía aguas en la red. Vicky Savard aprovechó para ganar en confianza y forzar el blockout tras una potente acometida por zona cuatro (11-17). La distancia siguió incrementándose y volvió a aparecer Mame Diouf con una precisa finta a la olla para poner el 12-21. Las blanquiazules apretaron para conceder dos de los últimos seis puntos (14-25).

Flavia Dias hizo que las suyas mantuvieran la línea de concentración y postergaran la celebración de lo que habían conseguido en 41 minutos de juego –el choque duró una hora y cuatro minutos–. No obstante, el subconsciente de unas y otras puso en escena un set mucho más igualado en su fase inicial.

El Partizani, con Joana Kushi y Benitha Mukandayisenga, salió con los brazos mucho más sueltos; sin embargo volvió a tropezar en sus propios defectos. Las de Thanasi volvieron a marrar en la recepción y desaprovecharon una renta de +2 (7-5) para desdibujarse encajando un parcial de 0-4 que forzó el tiempo muerto del entrenador local.

Tras el paso por banquillos, las locales vieron neutralizada su entrada a pista con un espectacular paralelo de Vicky Savard –fue la mejor del partido con 15 puntos– por zona dos. Las blanquiazules aprovecharon la inercia positiva para ir amilanando a un rival que no hizo gala de su condición de equipo eliminado de la ronda previa de Champions. Ahora, a pelearle al polaco Chemik Police.