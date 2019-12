Baraja: "Ganar reforzaría la idea"

Rubén Baraja sabe que una victoria le permitiría reforzar el mensaje y ganar credibilidad entre la plantilla. Su metodología necesita ese respaldo para crecer a mayor velocidad. La derrota en Málaga y el empate contra el Alcorcón demostraron que el cambio requiere tiempo, pero un rival directo convierte en perfecto el momento para estrenar el casillero de victorias de su etapa en el Tenerife.

"Es un partido importante, pero como todos en Segunda. Además será el último partido del año y queremos acabar sumando los tres puntos", empezó diciendo el técnico cuando se le mentó el calificativo de final. Aprovechó entonces para recordar que será "difícil" en el que sus jugadores necesitarán realizar una actuación "muy completa" para superar a un rival "fuerte y que está en una situación muy difícil". No quiso en ningún momento menospreciar al colista de la categoría. Al contrario. "Van a competir, seguro. Tendremos que igualar sus ganas e intensidad, y encontrar los caminos para ganar", advirtió.

No obstante, el preparador blanquiazul sí considera "fundamental" un triunfo en La Coruña si de lo que se trata es de "avanzar más rápido en la idea que tenemos porque supondría un refuerzo en la confianza de los jugadores en lo que estamos trabajando". Y es que el preparador pucelano sigue creyendo que hay que mandar mensajes positivos y que, por ejemplo ante el Alcorcón, se hicieron "cosas bien". De hecho, pidió "seguir en esa línea, potenciando las cosas que hacemos como queremos" mientras se trabaja "para mejorar en otras".

Insistiendo en ese mensaje, comentó que si consiguen "mejorar a través del entrenamiento diario y los partidos, el equipo dará un paso adelante". A su juicio, están "más cerca de ganar partidos".

El Deportivo también llega necesitado a este duelo, pero Baraja aboga por "respetar mucho al Deportivo, pero ir a por todas". Incluso, esbozó una de sus teorías: "No es positivo mirar hacia atrás". Lo justifica asegurando que "cualquier equipo puede reaccionar en una Liga tan larga, empezar arriba y acabar abajo y al revés". Por tanto, no ve ni mucho menos descendido al rival de mañana. "Espero un partido muy difícil y lo debemos afrontar con intensidad y concentración. Son tres puntos muy importantes para los dos equipos, y más viendo que ya termina la primera vuelta. Quedará mucho por delante todavía, toda una segunda vuelta", añadió dejando margen para el que salga derrotado porque habría que "tener la cabeza fría, ya que siempre estás a tiempo en esta categoría". Eso sí, "ganar sería dar un paso hacia delante" en opinión del entrenador del Tenerife.

El impulso de la Copa del Rey debería ayudar, aunque sean territorios distintos. "Cuando consigues un buen resultado y pasas de eliminatoria hay energía positiva y recuperas autoestima como equipo, pero ahora hay que llevar eso al partido del viernes en la competición donde apostamos todo", manifestó Baraja que se congratuló por vivir una "positiva resaca copera" después de saldar el envite "dando descanso a jugadores con más minutos y sin contratiempos". También permitió jugar a otros con menos ritmo, como Luis Milla, al que ve preparado para ser titular. "Se siente bien más allá de que le falte ritmo físico, pero es un jugador joven y con energía y tiene hambre por jugar. Es un opción, claro", acabó concediendo sin querer dar pistas.

Una de las posibles ubicaciones del mediocentro madrileño sería la media punta. "Tenemos que buscar soluciones tras la lesión de Borja (Lasso), que es un jugador especial, específico en esa posición. Debemos encontrar jugadores que puedan darnos, estamos trabajando en ello. Tenemos jugadores versátiles para esa posición y estamos valorando cosas. Dependerá de si jugamos de una manera u otra, pero la idea es encontrar un once competitivo", dijo sin descartar a José Naranjo como segundo punta porque "tiene capacidad, y un buen comportamiento, demuestra actitud y quiere trabajar para el equipo como ayer en Copa, donde tuvo momentos importantes con sus goles".

Una de las cosas que debe aportar el andaluz es gol, algo que no ha encontrado el Tenerife desde la llegada de Baraja. "Hay que insistir. Es algo que necesitamos y que es fundamental en esta categoría, tenemos que mejorar. Debemos creer en ello, sabemos que tenemos gente que puede sumar goles. Sabemos llegar y generar ocasiones, pero si no las metes te puede ir minando. Puedes hacer goles o no, pero debes seguir trabajando durante el partido. Trataremos de generar un ambiente de confianza en ese sentido", expuso.