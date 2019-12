Fuerzas imperiales y la resistencia se alían con el Iberostar para el derbi

Con la conjura de ganar al Herbalife Gran Canaria en el derbi del próximo sábado, el Iberostar Tenerife contará con unos aliados con fuerza: Los personajes de Star Wars.



Con la participación de los icónicos protagonistas de la saga de cine, el club ha centrado la promoción del partido en un fichaje de ciencia ficción, con un lema en el que anima a todos los aficionados a "sentir el latido" aurinegro el sábado en el Pabellón Santiago Martín.

No jugarán, tarea que dejarán en manos de los chicos de Txus Vidorreta, pero los personajes de Star Wars, de actualidad esta semana con motivo de l estreno mundial de The Rise of Skywalker, la última película de la famosa saga de George Lucas, interactuarán con los aficionados que acudan al recinto de Los Majuelos.

La iniciativa es posible gracias a la colaboración de la Asociación Fuerza Imperial Tenerife, así como de Rafa Rodríguez, maestro del cosplay en el Salón del Cómic de Tenerife 2019, y de Pablo Montenegro, guionista y director de "Seed of light", uno de los fanfilms del proyecto "Star Wars Collateral Story".

En su afán por convertir cada partido de casa en una auténtica fiesta, el Iberostar Tenerife contará este sábado, coincidiendo con el derbi canario ante el Herbalife Gran Canaria (19:30 horas), con nuevos y espectaculares reclamos para ampliar las opciones de ocio en el anillo interior y aledaños del Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín.



Parte de la fiesta

A eso hay que añadir nuevos atractivos vinculados a las fechas navideñas, como la actuación de la Banda de Música de Valle de Guerra, que interpretará villancicos en el primer anillo y hall exterior del Santiago Martín, así como la tradicional visita anual del Papa Noel de la Peña San Benito, que hará las delicias de pequeños y mayores durante el descanso del encuentro.

El anillo interior del Pabellón contará igualmente con múltiples alicientes, como la Fun Zone de Isola Frutos Secos, zona de Videojuegos, minicanastas, hinchables de Guajaraventura, stand recreativo de DISA; así como servicio de Cafetería y el carrito Rodilla; amén de la tienda oficial del club aurinegro.

Con todas las entradas disponibles agotadas desde el domingo, las puertas del recinto de Los Majuelos abrirán desde las 18:00 horas, una hora y media antes del evento, para que los aficionados de uno y otro equipo disfruten ampliamente de las opciones de ocio de lo que se pretende que sea la gran fiesta del basket canario.